Верховный суд Карелии увеличил срок Юрию Дмитриеву до 13 лет колонии

Верховный суд Карелии изменил приговор главе местного отделения «Мемориала» Юрию Дмитриеву, увеличив его до 13 лет колонии строгого режима. Об этом сообщила «Медиазона» со ссылкой на адвоката приемной дочери Дмитриева Игоря Перова.

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Как сообщил адвокат, по статье о насильственных действиях сексуального характера (части 3, 4 статьи 132 УК), историку назначено 13 лет колонии строгого режима. По остальным статьям, по которым суд первой инстанции оправдал историка, дело отправили на пересмотр в Петрозаводский городской суд. Весь процесс проходил в закрытом режиме.

Летом Петрозаводский городской суд назначил историку Юрию Дмитриеву 3,5 года колонии. С учетом времени, проведенном в СИЗО, он должен был выйти на свободу этой осенью.

На Юрия Дмитриева было заведено уголовное дело об изготовлении порнографии и развратных действиях в 2016 году. Ему также вменяли хранение оружия из-за куска ствола от старого охотничьего ружья.

В 2018 году Дмитриева оправдали по делу, возбужденному из-за фотографий дочери, и назначили 2,5 года ограничения свободы по статье о хранении оружия. Через несколько месяцев оправдательный приговор отменили.

Вскоре историка отправили в СИЗО по новому уголовному делу — о насильственных действиях сексуального характера.

Юрий Дмитриев известен исследованиями массовых захоронений времен Большого террора и основанием мемориального комплекса «Сандормох» в Карелии.

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