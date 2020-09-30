«Месть системы»: ВС Карелии заменил срок Юрию Дмитриеву на 13 лет строгого режима

Верховный суд Карелии во вторник, 29 сентября, отменил приговор историку Юрию Дмитриеву, который ранее вынес городской суд Петрозаводска. Главу карельского отделения «Мемориала» признали виновным в совершении насилия над несовершеннолетней. Суд заменил срок с 3,5 лет на 13 лет колонии строгого режима. Эксперты называют такое решение суда беспрецедентным даже для российской судебной системы. Европейский Союз назвал новый приговор Дмитриеву «необоснованным и несправедливым».

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22 июля Петрозаводский городской суд приговорил 64-летнего исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева к трем с половиной годам колонии строгого режима. Юрий Дмитриев выйдет на свободу в ноябре, заявил тогда адвокат Виктор Ануфриев, защищающий историка с 2016 года. Его подзащитному суд должен был зачесть время, проведенное в СИЗО. Соратниками Дмитриева этот приговор был воспринят тогда практически с облегчением.

Однако его обжаловали обе стороны — прокуратура сочла приговор слишком мягким и требовала ужесточить наказание, защита, напротив, настаивала на полном оправдании Юрия Дмитриева.

Верховный суд Карелии начал рассматривать жалобы в середине сентября. Адвокат Виктор Ануфриев, оказавшийся на карантине, не мог приехать на суд в Петрозаводск из Москвы. Заседание отложили, но всего на пять дней. Вместо Ануфриева Юрию Дмитриеву предоставили адвоката по назначению Артема Черкасова. У нового защитника на ознакомление с 19 томами дела было три дня. Сам Дмитриев пытался отказаться от услуг назначенного судьей защитника, однако суд не принял отказ историка во внимание.

Как напоминает «Медуза» за три дня до вынесения решения в программе «Вести. Дежурная часть» на телеканале «Россия» показали фотографии приемной дочери Юрия Дмитриева из материалов дела. В программе заявили, что «интернет кипит от возмущения», а пользователи «называют безобразием приговор в три с половиной года лишения свободы педофилу, сломавшему жизнь ребенку».

Накануне приговора, 28 сентября, около 250 правозащитников, историков, ученых, журналистов, писателей, музыкантов и актеров опубликовали в «Новой газете» обращение к председателю ВС Карелии Анатолию Наквасу с просьбой «передать это дело на рассмотрение суда любой другой области, республики или края РФ». «Рассматривает апелляцию судья Алла Раць, ранее дважды продлевавшая Дмитриеву содержание в СИЗО, и все происходящее на этом процессе дает нам повод усомниться в объективности судейства и, более того, предположить, что на судью оказывается давление», — выразили опасение авторы открытого письма.

«Обращение заявлено неустановленными лицами, и комментировать его мы не будем», — заявила в ответ пресс-секретарь ВС Карелии Татьяна Калистратова.

29 сентября Верховный суд Карелии удовлетворил ходатайство стороны обвинения и приговорил историка к 13 годам колонии строгого режима по обвинению в насильственных действиях сексуального характера (часть 4 статьи 132 УК) в отношении его несовершеннолетней приемной дочери. Кроме того, суд отменил оправдательный приговор Юрию Дмитриеву по статьям об изготовлении детской порнографии, развратных действиях и хранении оружия. Дела по ним направлены на новое рассмотрение в Петрозаводский городской суд — «в ином составе судей». Весь процесс проходил в закрытом режиме.

«Месть системы» и «заказное убийство»

«Сегодняшний приговор — месть системы, которая наследует системе советской, и хотела бы вновь предать забвению имена, возвращенные Юрием Дмитриевым, опорочив его самого и дело его жизни. Мы вместе с нашим товарищем, Юрием Дмитриевым, с его защитой, со всеми, кто его поддерживал, будем бороться за отмену этого чудовищного приговора», — отмечается в официальном заявлении правления международного общества «Мемориал».

«В деле Дмитриева, нашедшего несколько мест массовых расстрелов на северо-западе России, могли сойтись сразу несколько тенденций и факторов: многолетняя борьба чиновников и силовиков с "Мемориалом", еще более многолетняя борьба за "правильную" и исключительно "героическую" историю страны и, наконец, чья-то локальная борьба конкретно с Дмитриевым», — пишет журналист «Новой газеты» Никита Гирин, которому удалось изучить материалы дела почти в полном объеме.

Похожие выводы делает депутат Псковского областного собрания Лев Шлосберг. «Жестокий судебный переворот по делу Юрия Дмитриева был, к сожалению, ожидаем. Верховный суд Карелии непосредственно контролируется спецслужбами, которые причастны к заказчикам дела против Дмитриева», — написал он на своей странице в фейсбуке. — Расследование Дмитриева по могильникам НКВД в Сандармохе, судя по всему, затронуло очень влиятельных людей в силовых структурах. Возможно, прямых потомков палачей. Уровень судебного произвола по отношению к Дмитриеву мотивирован не только политической, но и личной ненавистью».

Шлосберг считает приговор Дмитриеву «заказным убийством».

Жестокий судебный переворот по делу Юрия Дмитриева был, к сожалению, ожидаем. Верховный суд Карелии непосредственно... Publiée par Лев Шлосберг sur Mardi 29 septembre 2020

Юристы называют новый приговор Юрию Дмитриеву беспрецедентным даже для российской судебной системы. «Такое сильное увеличение на 10 лет — это совершенно несвойственно для апелляции. Если честно, в первый раз вообще такое вижу», — говорит в комментарии «Медузе» адвокат «Агоры» Леонид Соловьев.

«Я не встречала в практике столь сильного ужесточения приговора и согласна с журналисткой Викторией Ивлевой, которая называет 13 лет строгого режима смертной казнью для Юрия Дмитриева»,— подтвердила в комментарии изданию «Коммерсант» координатор фонда «Русь сидящая» Анна Клименко.

Адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев обжалует приговор

Адвокат Юрия Дмитриева Виктор Ануфриев заявил «Медузе», что обжалует приговор.

«Приговор может быть обжалован в третий кассационный суд общей юрисдикции, который находится в Санкт-Петербурге», — заявил в интервью Русской службе BBC адвокат по назначению Артем Черкасов. По его словам, защита намерена поставить под сомнение «не только срок наказания, а вообще наличие в действиях Дмитриева состава преступления по этой статье» (132-я статья УК о насильственных действиях сексуального характера).

Правозащитный центр «Мемориал» также подаст жалобу на приговор в Европейский суд по правам человека. Об этом рассказал председатель совета ПЦ «Мемориал» Олег Орлов.

Евросоюз назвал приговор Дмитриеву «необоснованным и несправедливым»

«Eвропейский Союз считает, что причиной уголовного преследования господина Дмитриева стала его правозащитная деятельность и изучение политических репрессий советских времен, — говорится в заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних связей. — Этот необоснованный и несправедливый приговор неизбежно усугубит ухудшающуюся ситуацию в сфере прав человека и еще сократит пространство для деятельности гражданского общества и выражения независимого мнения в России».

«Это очередной вопиющий пример оказания неоправданного и неприемлемого правового давления на правозащитников в нарушение международных обязательств», — отмечается в этом документе. Евросоюз призывает «незамедлительно и безоговорочно» освободить Юрия Дмитриева, добавляя, что он должен быть освобожден в том числе и по гуманитарным соображениям — учитывая его возраст и состояние здоровья в условиях пандемии коронавируса.

Дело Юрия Дмитриева

Юрия Дмитриева арестовали в декабре 2016 года по статьям об изготовлении детской порнографии, развратных действиях и незаконном хранении оружия. Поводом для преследования стали фотографии его приемной дочери, найденные в компьютере историка. Дмитриев объяснял, что делал снимки для отчета перед органами опеки о развитии девочки.

В апреле 2018 года суд в Петрозаводске оправдал Юрия Дмитриева по статьям о развратных действиях и детской порнографии. Тогда его приговорили к ограничению свободы по статье о хранении оружия.

Однако в июне 2018 Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор. Вскоре Юрия Дмитриева арестовали уже по новому делу — о действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери. Новое обвинение было подготовлено на основании бесед с девочкой 2005 года рождения, рассказывал адвокат Виктор Ануфриев. По его словам, в первом случае с приемной дочерью историка беседовали родная бабушка и психолог, во втором — психолог и следователь. По словам адвоката, на девочку 2005 года рождения оказывали давление.

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