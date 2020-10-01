Алексей Навальный — про обвинения в работе на ЦРУ: «Я подаю в суд на Пескова»

22 августа. Томск. После отравления Алексея Навального переправляют в аэропорт, откуда его в тот же день доставят на лечение в берлинскую клинику «Charité».

Политик Алексей Навальный отреагировал на заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, о том, что ему «дают инструкции» в ЦРУ. Навальный потребовал доказательств, и заявил, что подает в суд на кремлевского пресс-секретаря.

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Заявление Пескова прозвучало в четверг, 1 октября, в эфире «Коммерсант FM». По словам кремлевского чиновника, Навальному уже не первый раз «дают разные инструкции» в ЦРУ. Песков заявил, у Кремля якобы есть информация о сотрудничестве Навального с западными спецслужбами. «Я даже могу сказать конкретно — с ним работают специалисты Центрального разведывательного управления США в эти дни», — сказал пресс-секретарь Путина.

После этого сам Алексей Навальный опубликовал в своем блоге ответ на это заявление. Оппозиционный политик заявил: «Я, безусловно, считаю, что за покушением на меня стоит лично Путин. <…> Об этом я сказал в интервью журналу «Шпигель».

«И если до этого ложь Кремля была в диапазоне от „это диабет“ до „он симулировал и отравился сам“, то после моего заявления им нужно врать что-то более цветистое и агрессивное. В дело пошло старое-доброе ЦРУ», — написал Навальный, заявивший, что подает на Пескова в суд.

«Вы знаете, что я крайне редко подаю в суд на пропагандистов. <…> Просто не хочу тратить время. Однако здесь прямое утверждение от госчиновника. Поэтому, во-первых, я подаю в суд на Пескова. А во-вторых, требую опубликовать доказательства и факты, указывающие на «работу со специалистами ЦРУ», — заявил политик.

Напомним, после отравления Алексея Навального, которое произошло еще 20 августа в Томске, в России так и не было заведено уголовное дело.

За это время появились многочисленные обращения руководителей западных государств к Кремлю с требованием как можно скорее «пролить свет» на обстоятельства того, что президент Франции Эмманюэль Макрон назвал «попыткой убийства». Попытка убийства «была совершена на российской земле против российского оппозиционера химическим агентом, который был изобретен в России — «Новичок», — еще раз подчеркнул президент Франции 28 сентября в ходе своего визита в Литву.

Ранее Макрон говорил об этом с трибуны ООН, а также, по данным газеты Le Monde, в ходе телефонных переговоров с Владимиром Путиным, которые состоялись 14 сентября.

Как утверждает Le Monde, объяснения, которые дал Макрону российский президент, не показались президенту Франции убедительными.

Более, того, по данным источников издания Business Insider, Макрон «был взбешен» объяснениями Путина, который, по данным Le Monde, в частности, предположил, что Навальный мог симулировать отравление, или даже сам отравился «Новичком». Кроме того, Путин, как утверждает газета, предложил поискать следы «Новичка» в Латвии.

Президент Макрон «немедленно отверг версию о латвийском следе и гипотезу о самопоглощении яда» Навальным, сообщила газета Le Monde. Елисейский дворец, в отличие от Кремля, до сих пор не опровергал опубликованные сведения.

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