Евросоюз ввел новые санкции за строительство Крымского моста

Сегодняшнее решение — очередное в череде санкционных мер, которые ЕС принимает за действия России в Крыму. На фото: Владимир Путин награждает ответственных за строительство Крымского моста и железной дороги из России в Крым. Севастополь. 18.03.2020. Шестая годовщина аннексии.

Совет Евросоюза в четверг, 1 октября, ввел санкции против четырех компаний и двух физических лиц, ответственных за строительство Крымского моста и железнодорожное сообщение Крыма с Россией.

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Как указывается в документе, опубликованном на официальном сайте правовой информации Евросоюза, санкции введены в отношении российских юридических лиц: ФГУП «Крымская железная дорога»; АО «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск»; АО «Ленпромтранспроект»; Крымская первая страховая компания.

Кроме того, под санкции попали Юрий Ганов — генеральный директор компании «Гранд Сервис Экспресс» (поезда которой ходят из России в Крым) и Леонид Рыженькин — замгендиректора компании «Стройгазмонтаж» (она занималась строительством «Крымского моста» через Керченский пролив).

Сегодняшнее решение — очередное в череде санкционных мер, которые Европейский союз принимает против юридических и физических лиц за аннексию Крыма с июля 2014 года.

В частности, в 2018 году Евросоюз уже вводил ограничительные меры в отношении шести российских компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста.

Санкции за аннексию Крыма действуют и против российского государства в целом. В последний раз они были продлены в июне 2020 г. еще на год — до июня 2021 года.

«ЕС по-прежнему не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией и продолжает осуждать это нарушение международного права», — подчеркнули в Совете Евросоюза, продлевая санкции.

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