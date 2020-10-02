Впервые с мая в России выявили более 9 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

По данным оперативного штаба от 2 октября, за минувшие сутки в России выявили еще 9412 случаев заражения коронавирусом. Это на 467 больше, чем накануне. Таким образом, суточный прирост заражений вернулся к показателям конца мая.

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Число новых случаев ежедневно растет в России уже три недели подряд. В понедельник, 28 сентября, впервые с июня было зафиксировано более 8 тысяч случаев заражений за сутки. В пятницу, 2 октября, впервые с конца мая было зафиксировано более 9 тысяч случаев заражений, а именно 9412. Это наивысший показатель с 23 мая.

Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Москве (2704), за ней следует Санкт-Петербург (302 случая) и Московская область (244 случая).

Сообщается, что за минувшие сутки от COVID-19 в России скончались 186 человек. По выздоровлению выписаны 6054 человека. За весь период эпидемии в России от COVID-19 умерли 21077 человек.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин издал указ для компаний о переводе на удаленку не менее 30% сотрудников. В пятницу власти Москвы рекомендовали перевести на дистанционный режим до 50% штата. За несоблюдение указа Собянина для юридических лиц предусмотрены крупные штрафы или административная приостановка деятельности. Административная ответственность предусмотрена за нарушение «домашнего режима» для людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.

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