В Нижнем Новгороде совершила самосожжение главный редактор издания «Коза Пресс» Ирина Славина

В Нижнем Новгороде около здания регионального Главного управления МВД покончила с собой главный редактор интернет-издания «Коза Пресс» Ирина Славина. Об этом в пятницу, 2 октября, сообщает «Baza». Смерть журналистки изданию «Ъ-Приволжье» подтвердили ее друзья.

Реклама Читать далее

«Сегодня в 15:30 поступило сообщение о возгорании около дома на улице Горького, 71. На месте было обнаружено тело человека, личность устанавливается», — цитирует РБК сообщение пресс-службы МЧС Нижегородской области.

Примерно за час до случившегося Ирина Славина опубликовала на своей странице в Facebook пост: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».

В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию. Publiée par Ирина Славина sur Vendredi 2 octobre 2020

Смерть журналистки «Ъ-Приволжье» подтвердили ее друзья. Как сообщает корреспондент издания, «сотрудники полиции поздно заметили происходящее и не успели потушить огонь».

Накануне дома у Ирины Славиной и других нижегородских активистов прошли обыски в рамках дела в отношении основателя нижегородской церкви летающего макаронного монстра Михаила Иосилевича. Его подозревают в сотрудничестве с «Открытой Россией» Михаила Ходорковского, которую в России включили в список нежелательных организаций.

«Адвокату позвонить не дали. Искали брошюры, листовки, счета "Открытой России", возможно, икону с ликом Михаила Ходорковского. Ничего этого у меня нет. Но забрали, что нашли — все флешки, мой ноутбук, ноутбук дочери, компьютер, телефоны — не только мой, но и мужа, — кучу блокнотов, на которых я черкала во время пресс-конференций. Я осталась без средств производства», — написала в четверг журналистка.

Сегодня 6:00 в мою квартиру с бензорезом и фомкой вошли 12 человек: сотрудники СКР, полиции, СОБР, понятые. Дверь ... Publiée par Ирина Славина sur Jeudi 1 octobre 2020

В июне на Ирину Славину составили протокол о распространении заведомо неверной информации (часть 9 статьи 13.15 КоАП) из-за публикации материала о том, что один из руководителей академии самбо в городе Кстово в Нижегородской области заразился коронавирусом.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться