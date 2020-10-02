«Левада»: Деятельность Алексея Навального одобряют 20% россиян

К деятельности Алексея Навального с одобрением относятся 20% россиян. Половина россиян (50%) не одобряют деятельность политика. Еще практически одна пятая (18%) вообще не слышали о Навальном. Таковы данные опроса «Левада-центра», проведенного при участии 1605 респондентов.

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Из тех, кто знает об Алексее Навальном, более половины респондентов (54%) заявили, что Навальный им не нравится. 8% считают, что Навальный «говорит правду, вскрывает наболевшие вопросы, открывает глаза».

Об отравлении Алексея Навального слышали 77% опрошенных, 18% из них внимательно следят за происходящим. 21% восприняли новость об отравлении политика с сочувствием, еще столько же (19%) с недоумением, удовлетворение в связи с произошедшим выразили 2% респондентов. 45% заявили, что не испытали «никаких особых чувств».

Более половины россиян (55%) не доверяют информации о том, что Навальный был отравлен. 33% отнеслись к этой новости с разной степенью доверия. Из тех, кто верит в версию об отравлении политика, треть полагает, что за случившимся стоит «Путин, Кремль, правительство, действующая власть, Госдума, «Единая Россия», российские спецслужбы, ФСБ». 8% считают, что Навального отравили фигуранты его расследований или недоброжелатели. еще 8% увидели за случившимся руку «Запада, США, западных спецслужб».

Как напоминает «Левада-центр», еще семь лет назад, когда политик баллотировался на пост мэра Москвы, более половины россиян никогда не слышали об Алексее Навальном.

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