Можно ли «купить» родного ребенка и оказаться за решеткой? В России могут прийти за отцами-геями

Следственный комитет России планирует задержания одиноких мужчин, которые прибегли к услугам суррогатных матерей — об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. Это подтверждает и адвокат Игорь Трунов, который представляет интересы тех, кому уже предъявили обвинение в деле о суррогатном материнстве. Адвокат Трунов и правовой советник ЛГБТ-группы «Выход» Макс Оленичев рассказали RFI об обстоятельствах большого уголовного дела и серьезных правовых проблемах, которые оно выявило.

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Еще в июле в Москве были арестованы несколько человек, в том числе врачей, которые помогали своим клиентам стать родителями посредством технологии суррогатного материнства. Это произошло после того, как в январе 2020 года в квартире в Одинцовском районе нашли четырех младенцев, один из которых был мертвым. Позднее выяснилось, что гибель ребенка не имела криминального характера, а все дети были рождены суррогатными матерями для граждан Филиппин — их не смогли своевременно вывезти к родителям из-за пандемии. Закон не запрещает иностранцам пользоваться услугами суррогатных матерей в России. Тем не менее, было возбуждено уголовное дело.

А сейчас выяснилось, что следствие, вероятно, собирается привлечь к этому делу в качестве обвиняемых российских граждан из числа одиноких мужчин-геев, которые воспитывают своих родных детей, рожденных суррогатными матерями. О подробностях дела RFI рассказал адвокат Игорь Трунов.

Игорь Трунов: Арестованы семь человек — это медики, юрист и менеджер. Одна суррогатная мать под домашним арестом, одна в розыске.

В каком они статусе?

Они в статусе обвиняемых, но там говорить не о чем. Их задержали, посадили в тюрьму, они сидят, с ними никаких следственных действий не проводится, ничего с ними не происходит. Квалификация этого дела — торговля людьми, 127 статья УК. Торговля предусматривает куплю-продажу. Сторона «продавцов» сидит, стороны «покупателей» — нет. Возникает вопрос, если идет разговор о торговле людьми, то где покупатели? Будут ли предъявлять обвинение покупателям? Я представляю интересы нескольких семей из Филиппин, они идут в категории покупателей, так как они воспользовались суррогатным материнством и получили своих детей, часть детей находится в детском доме. Они говорят, мы готовы приехать, подтвердить генетическое родство, следователь говорит, да мы и не сомневаемся в генетическом родстве.

Те филиппинские дети, которые были найдены в квартире в Одинцовском районе, все еще в России или кого-то удалось вывезти к родителям?

Все, кто застряли, все застряли. Несмотря на то, что документы все оформлены, и они имеют официальных родителей, они числятся у нас в этих детдомах как бесхозные и беспризорные. Имея свидетельство о рождении.

Родители что-то предпринимают, чтобы забрать детей?

Ну, естественно. Мы сейчас как раз подали в суд в соответствии с Конвенцией о похищении детей. Это чистое похищение человека. Есть официально оформленные документы, есть досье в ЗАГСе, есть свидетельство о рождении, где указаны родители. Российские власти удерживают детей в детском доме для сумасшедших на основании Акта о нахождении бесхозных и беспризорных детей. В Видновском суде мы задали вопрос суду: вы понимаете абсурдность ситуации? Дайте нам доступ к детям, мы хотим увидеть — я представитель родителей этих детей — они уже год не имеют связи с родителями. Я хочу увидеть их, они здоровы? Они вообще живые? Что вообще происходит? Суд нам отказал, аргументируя тем, что дети бесхозные и беспризорные. Мы обжаловали в вышестоящем суде, эта процедура месяца на три. Это уголовно наказуемое деяние — удерживать незаконно иностранных граждан, посадить их в дурдом!

Филиппинские граждане, родители этих детей — там одиночки или семейные пары?

Это семейные пары, там нет одиноких.

В каком они эмоциональном состоянии?

Эмоциональное состояние понятно — шоковое. Они, видимо, думают, что здесь есть какая-то подоплека, что-то за этим стоит. Я уже тоже так думаю, но ничего внятного найти не могу. Через эти фирмы за 20 лет прошло огромное количество людей, почему выбрали именно филиппинцев, непонятно.

Я так понимаю, причина в том, что они находились в той квартире, где умер один из младенцев?

Ну, там уже через месяц была сделана экспертиза, и она указала, что ребенок умер естественной смертью, у него была родовая травма. И нет никакого состава, и нет никаких оснований трепать этого ребенка, эту историю вот уже 7 месяцев, потому что там нет ничего.

Как в этой истории возникли одинокие российские отцы, у которых дети от суррогатных матерей?

Для того, чтобы передать дело в суд… Понимаете, когда торговля, есть продавец, но нет покупателя — это неполный состав. Понятно, что филиппинские родители этих детей — их не достанешь, а вот российских, которых было с 96 года, как работала эта контора «Росюрконсалтинг» — там прошли тысячи людей и 90 процентов — россияне… Вот и выплыл вопрос, в чем квалификация? А квалификация в том, что закон не предусматривает одинокого отца, лечения от бесплодия здорового мужчины, поэтому сейчас то, что планируется — это эпизоды в отношении одиноких мужчин.

Можно ли в соответствии с российскими законами обвинить мужчину в покупке родного ребенка?

Нет, конечно. Эта статья о торговле людьми была принята в исполнение Конвенции о запрете работорговли, это конвенция 1927 года. Она имеет отношение к совершенно другой истории. Когда это ваш кровный ребенок, какая тут торговля людьми?!

Насколько точна информация о том, что готовятся задержания этих мужчин?

Я на связи с ними, и они мне периодически звонят и рассказывают про то, что звонил в очередной раз следователь СК и задавал вопросы. То, что их дергают — это абсолютно очевидно.

Но публикация ТАСС о том, что планируются их аресты, для вас стала сюрпризом?

Да нет, конечно. Мы это знали, и следователь это не скрывает.

Имеет ли значение с точки зрения закона их сексуальная ориентация? И вообще, откуда следователям о ней известно?

Ну, они озвучивают, что у них есть телефонные переговоры, из которых все ясно. У нас же действует закон Яровой, что все переговоры записываются и складируются, и хранятся. Поэтому любого при желании можно прослушать за последние несколько лет. И следствие ссылается на эти переговоры как на доказательство ориентации. Но то, что это является квалифицирующим признаком — этого нет нигде.

Тогда что именно нарушили эти мужчины, с точки зрения следствия?

Закон и подзаконные акты Минздрава, которые регламентируют этот закон более детально. Они предусматривают возможность медицинской помощи, то есть лечения от бесплодия, супружеской паре или одинокой женщине. Там не упоминается одинокий мужчина. И плюс аргумент следствия такой: это лечение, медицинская помощь, а здоровый одинокий мужчина — его лечить не от чего. То есть ему незаконно оказали эту услугу. Что и есть основание того, что он «купил», за деньги продали ему человека. Вот такая логика.

Сколько там мужчин и какого возраста их дети?

Инкриминируются преступления с 2014 по январь 2020 года, когда случился этот прецедент. Собрали 10 человек в разные периоды времени.

То есть, схема такая: если этих отцов арестуют, то их дети в возрасте от полугода до 6 с половиной лет отправятся в интернат?

Схема такая, да, и она озвучивается в телефонных переговорах с этими мужчинами. Однозначно органы опеки и попечительства будут вынуждены отправить этих детей в детские дома. Кстати, одна суррогатная мать, которая вынашивает ребенка для французской семьи, с нами общается, и тоже у нее проблемы. Потому что подходит срок, и непонятно, что будет дальше. Приехать сюда нельзя, что с этим делать, непонятно, куда девать ребенка? У нее целая куча вопросов. И среди документов, которые были изъяты, документы и этой семьи.

Но ведь в России явно не 10 одиноких мужчин воспользовались услугами суррогатных матерей. И известные имена среди них есть…

У нас много звезд эстрады воспользовались этим, они одинокие, естественно. Как это оформляется? Они получают этого ребенка, но ЗАГСы не регистрируют, говорят, по закону нельзя (без матери — RFI), они идут в суд. И там говорят: есть Конституция, есть дискриминация, есть равенство полов. И так как в законе (о суррогатном материнстве — RFI) нет мужчины, нас не регистрируют, но, тем не менее, ребенок — вот документы — имеет генетическую связь, вот Конституция, которая запрещает дискриминацию. И суд выносит решение: признать этого мужчину отцом этого ребенка. Они с судебным решением идут в ЗАГС и получают свидетельство о рождении. Так сделали все, под тысячу таких мужчин в России. Когда следствие говорит, что собирается предъявлять обвинение, у всех у них на руках такие судебные решения.

И у нас была дискуссия со следователем на тему этих судебных решений. Следствие считает их незаконными. Отчасти есть здесь зерно логики, потому что неконституционность нормы закона — это предмет рассмотрения Конституционного суда, не суда общей юрисдикции. Не тот суд рассмотрел. Здесь другой главный вопрос, который мы упускаем, который задают эти мужчины. А я-то тут причем? Я воспользовался легально, законно, адвокаты меня проконсультировали, судебное решение я получил. Почему я должен забивать себе голову хитросплетениями российского законодательства? У меня все легально, на руках судебное решение, все договора, все документы, решение ЗАГСА! Почему мне 15 лет высвечивает?!

То есть несмотря на подтвержденное генетическое отцовство, решение суда, свидетельство о рождении, человека все равно могут обвинить в покупке собственного ребенка?

Здесь вся бредовость и выплывает. Или тогда нужно ставить вопрос по-другому. Тогда те судьи, которые выносили эти решения, были в составе преступных групп, как и медики. Вот тогда более ли менее картина складывается.

Огромная получается «преступная группировка»…

Ну, это получается просто банда-банда! С 2014 года! И кто на это пойдет? На то, чтобы судей этих всех посадить…

Тем не менее, как быть сейчас тем одиноким отцам детей от суррогатных матерей, которые пока не попали в поле зрения следователей? Ждать, чем это закончится? Они ведь тоже, наверное, рискуют?

Так некоторые уже уехали за рубеж, те, у кого нормально с возможностями. Не хочу фамилии называть. Те одинокие отцы из шоу-бизнеса — некоторые уже уехали. Кому хочется эти эксперименты? Кому это надо?

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Правовой советник ЛГБТ-группы «Выход» Макс Оленичев считает, что в данном случае налицо дискриминация.

Макс Оленичев: Я считаю, что в данном случае проявляется дискриминация. Подзаконный акт, это приказ Минздрава, утверждает, кто может воспользоваться суррогатным материнством. Это пары зарегистрированные и незарегистрированные, разнополые, и одинокие женщины. Но одинокие мужчины в этом приказе не указаны. Как юрист я могу сказать, что в этом случае идет речь о дискриминации одиноких мужчин.

Какова, по-вашему, вероятность того, что детей у этих мужчин отберут?

Я думаю, что опасаться не стоит, потому что существует судебная практика, которая говорит о том, что те люди, которые воспользовались программой суррогатного материнства и получили свидетельства о рождении, являются единственными законными представителями детей. И если нет угрозы безопасности для детей, никто их не сможет отобрать у родителей. Поэтому я думаю, нет никаких причин опасаться того, что детей будут отбирать. В данном случае необходимо обжаловать все незаконные действия со стороны органов государства, если они последуют. И пытаться в судебном порядке признавать их незаконными и свое право на воспитание детей защищать всеми способами.

Та проблема, которую вы подняли, действительно существует в правовом русле, потому что нормативно не урегулирована возможность одиноких мужчин таким образом через программу суррогатного материнства становиться родителями, но это и не запрещено. И при этом такие люди могут воспользоваться такой программой, но если ситуация, которая связана с этим делом, будет дальше развиваться, то клиники (в основном они частные) начнут опасаться совершать такие программы для одиноких мужчин. И в этом случае люди встанут перед выбором: уезжать за границу и там получать какие-то возможности для родительства или получать официальный отказ от медицинских клиник и оспаривать это в суде. Если это дело не будет решено в пользу заявителей, конечно, можно обращаться в Конституционный суд и ЕСПЧ.

И здесь я вижу большие возможности для того, чтобы дело было положительно решено даже в России. Потому что не может подзаконный акт устанавливать ограничения по признаку пола: кому пользоваться суррогатным материнством, кому нет. В данном случае Следственный комитет раскрывает это дело таким образом, что раскрыто какое-то количество геев, которые хотели стать родителями, и поэтому, в том числе, необходимо детей отобрать. Но это некорректная формулировка, потому что закон в зависимости от сексуальной ориентации и гендерной идентичности никаких препятствий не создает к тому, чтобы люди пользовались вспомогательными репродуктивными технологиями.

Точно мы пока об этом не знаем, следователи еще не давали официальных комментариев на эту тему, есть лишь неофициальные сведения…

Если эта информация соответствует действительности, в данном случае нет никаких оснований по признаку сексуальной ориентации преследовать людей, потому что такого положения в законодательстве нет. В то же время этот случай стал публичным, в том числе благодаря действиям следствия, и поэтому может оказывать охлаждающий эффект на сообщество, и люди будут думать, заводить им детей в России или нет. Можно вспомнить случай Андрея Ваганова и Евгения Ерофеева, у которых год назад пытались отобрать детей и, только чудом выбравшись из страны, они сумели сохранить свою семью и в данный момент получают политическое убежище, чтобы за границей воспитывать своих детей.

Но у них дети усыновленные…

Да, усыновленные. Потому что государству проще начинать не с биологических детей, а с детей, которые находятся под опекой или усыновлены, потому что это несколько другой правовой институт, и там меньше возможностей и связей между родителями и детьми.

То есть проще отобрать?

Проще отобрать. И государство пробовало реализовать в прошлом году эту инициативу, мы до сих пор находимся в судах по этому делу. И никаким образом не получилось привлечь Андрея Ваганова и Евгения Ерофеева к ответственности. И как раз, когда обновили Конституцию в июле текущего года и установили, что семья — это союз мужчины и женщины, после этого правоохранительные органы подключились к этой кампании, чтобы попытаться дальше продвигать «традиционные ценности» в их понимании. В их понимании людям с нетрадиционной ориентацией необходимо отказывать в реализации каких-либо базовых прав.

Притом, что власть постоянно подчеркивает, как важно поднимать рождаемость и решать проблему демографии…

Да, абсолютно! И люди готовы платить немалые деньги, чтобы стать родителями, воспользоваться возможностями современной медицины, а государство пытается все-таки прекратить использование этой технологии и людей запугать. И это очень странная ситуация, потому что люди все-таки должны быть уверены в завтрашнем дне, а государство пытается сделать так, чтобы не было четкой уверенности, что в том числе одинокие люди смогут рождать таким образом детей, воспитывать их и хотеть жить в этой стране.

На мой взгляд следователи исходят из неверной трактовки того, что такое торговля детьми, потому что одинокие мужчины, заключая программу суррогатного материнства, их цель была получить ребенка не для того, чтобы им торговать, а наоборот — получить права родительства, воспитывать этого ребенка и стать родителем. Это совершенно иная цель, и она не преследуется уголовным законодательством России. И не может преследоваться, потому что люди реализуют свой потенциал, хотят быть родителями и, конечно, их нельзя за это осуждать в уголовном порядке.

Сможет ли следствие доказать факт торговли детьми в суде?

Из своей практики я могу сказать, что это доказать будет практически невозможно. Потому что не было преступной цели у этих одиноких мужчин, как я понимаю. Но мы живем в стране, где с верховенством права имеются достаточно большие проблемы. И мы можем судить об этом и по случаям преследования политических активистов. Поэтому быть уверенным в российском суде, к сожалению, возможности нет. Но с точки зрения формального права никаких возможностей у следствия доказать преступный замысел одиноких отцов в том, что они собирались торговать детьми, нет.

Но статус покупателя им могут вменить?

Статус покупателя — это следствие из других доказательств и из умысла, направленного на совершение преступления. Была ли цель купить ребенка или стать отцом. Сначала следствию нужно доказать, что была договоренность между клиникой и «одиноким мужчиной» на то, чтобы зачать и выносить ребенка, и затем клиника его продает, а «одинокий мужчина» покупает. Логика СК исходит из того, что, раз «одинокие мужчины» не могут участвовать по приказу Минздрава РФ в программе суррогатного материнства, то они, кроме как через сделку купли-продажи, не могут стать родителем ребенка.

Эта логика порочна. Поскольку «одинокий мужчина» заключал договор с клиникой для того, чтобы стать родителем, а не торговать ребенком. При этом, чтобы ребенок появился, ему нужно было дать свой генетический материал, который будет участвовать в формировании ребенка, поэтому сделки купли-продажи ребенка здесь не усматривается

Заместитель главы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина обратилась с письмом к генеральному прокурору Игорю Краснову из-за информации о планах Следственного комитета арестовать одиноких отцов, которые прибегли к процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и помощи суррогатных матерей. Намерение отбирать детей у одиноких отцов, пользовавшихся услугами суррогатных матерей, противоречит Конституции, считает депутат.

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