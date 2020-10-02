Россия присоединилась к санкциям Беларуси против Евросоюза

О том, что Россия присоединилась к ответным санкциям Беларуси против ЕС, заявила 2 октября 2020 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

О том, что Россия присоединилась к ответным санкциям Беларуси против Европейского Союза, заявила 2 октября 2020 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«В соответствии с союзническими обязательствами белорусский ответный санкционный список, вступивший в силу с сегодняшнего числа, начинает автоматически применяться и в Российской Федерации», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В МИД также подчеркнули, что расценивают санкции Евросоюза в отношении Беларуси, как «открытое и неприемлемое давление на белорусские власти, которые предпринимают усилия по нормализации обстановки внутри страны».

Ранее, в пятницу утром, Евросоюз согласовал санкции в отношении около 40 белорусских высокопоставленных руководителей, ответственных за репрессии и фальсификацию выборов 9 августа. В списке ограничительных мер не фигурирует Александр Лукашенко. Этот шаг в Брюсселе объяснили надеждой на диалог между белорусским режимом и гражданским обществом при посредничестве ОБСЕ.

Беларусь в ответ ввела свой санкционный список. В МИД отметили, что в соответствии «со сложившейся цивилизованной дипломатической практикой» список опубликован не будет.

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