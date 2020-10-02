Чешский «Мемориал» выдвинул Юрия Дмитриева на Нобелевскую премию мира

Чешское отделение «Мемориала» вместе с тремя другими местными правозащитными организациями предложили кандидатуру карельского историка Юрия Дмитриева на Нобелевскую премию мира.

Реклама Читать далее

«Его многолетний труд, в ходе которого он создал важный и достойный мемориал на местах массовых расстрелов тысяч людей разных национальностей, в том числе и чехов, способствует не только изучению и познанию темного советского прошлого, но и уравновешиванию отношений между народами и их примирению. И поэтому мы предлагаем выдвинуть Юрия Дмитриева на Нобелевскую премию мира», — говорится в совместном заявлении организаций, опубликованном 1 октября на сайте чешского «Мемориала.

«Когда-то, еще в период коммунизма в Чехословакии, политические заключенные и преследуемые диссиденты, дегуманизированные обвинениями в предполагаемых уголовных преступлениях, нуждались в международной поддержке, которую они получали даже от представителей самых высших чинов западной демократии. Это наш долг — встать на защиту тех, кто подвергается такой несправедливости», — отмечают правозащитники.

29 сентября Верховный суд Карелии отменил приговор Юрию Дмитриеву, который ранее вынес городской суд Петрозаводска. Главу карельского отделения «Мемориала» признали виновным в совершении насилия над несовершеннолетней. Суд заменил срок с 3,5 лет на 13 лет колонии строгого режима.

В правозащитном центре «Мемориал» приговор Дмитриеву расценили как «месть системы». «Сегодняшний приговор — месть системы, которая наследует системе советской, и хотела бы вновь предать забвению имена, возвращенные Юрием Дмитриевым, опорочив его самого и дело его жизни. Мы вместе с нашим товарищем, Юрием Дмитриевым, с его защитой, со всеми, кто его поддерживал, будем бороться за отмену этого чудовищного приговора», — отмечается в официальном заявлении правления международного общества «Мемориал».

Европейский Союз назвал новый приговор историку «необоснованным и несправедливым».

Нобелевскую премию в этом году будут вручать онлайн. Среди претендентов этого года — политик Алексей Навальный, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, а также шведская экоактивистка Грета Тунберг.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться