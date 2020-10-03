Власти Камчатки подтвердили загрязнение акватории Авачинского залива. Его источник не установлен

Власти Камчатки подтвердили загрязнение на разных участках Авачинского залива, в том числе в районе Халактырского пляжа — одной из главных достопримечательностей края. В пробах найдено превышение допустимого уровня нефтепродуктов и фенолов. Загрязнение, к которому привлекли внимание серферы и местные жители, привело к массовой гибели животных. Источник загрязнения и его масштабы пока не установлены.

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Халактырский пляж с черным вулканическим песком расположен недалеко от Петропавловска-Камчатского. Это одно из самых популярных мест отдыха и серфинга, а также визитная карточка полуострова. В конце сентября серферы начали жаловаться на опухшие и покрасневшие глаза после заплывов. У некоторых из них была тошнота, слабость, высокая температура и першило в горле.

Я/мы Тихий океан Сложно было представить, что в мой дом на краю света придёт экологическая беда. Чистейшая вода на... Publiée par Katya Dyba sur Jeudi 1 octobre 2020

Очевидцы рассказывали, что океанская вода изменила цвет. Местные жители стали находить на пляже мертвых животных.

«Сегодня мы заплыли в надежде, что после последнего шторма на днях всё поменялось в лучшую сторону. Но нет, стало только хуже: Вода пахнет не океаном, вязкая, горькая, грязная, рыба мёртвая на берегу, ларги ведут себя не естественно», — сообщила 1 октября школа серфинга Snowave Kamchatka.

Своими публикациями серферы привлекли к проблеме внимание общественности и местных властей. Врио министра природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков 30 сентября сообщил, что сотрудники гидрометслужбы отобрали на месте три пробы. «В одной из проб обнаружено превышение почти в 4 раза по нефтепродуктам, в двух пробах — превышение в 2 раза по фенолам. При экстракции проб стекло химической посуды покрылось маслянистой субстанцией ярко-желтого цвета, что может свидетельствовать, по мнению коллег, о присутствии в воде загрязнителя, близкого по свойствам к техническому маслу», — сказал Кумарьков.

3 октября в региональном министерстве природы сообщили, что опасность могут представлять еще три участка Авачинского залива — бухты Большая и Малая Лагерные и бухта Бабья. Там тоже зафиксированы факты массовой гибели морских животных. В бухтах взяли пробы воды. Результаты исследований обещают обнародовать 5 октября. Но, по предварительным данным, там тоже превышение допустимых показателей «по нефтепродуктам, фенолам и амонийной группе».

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов призвал жителей воздержаться от посещения Халактырского пляжа. Камчатская межрайонная природоохранная прокуратура 1 октября объявила, что начала проверку информации о загрязнении океанской воды.

Тем временем глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин заявил, что ситуация находится под контролем федеральных и региональных властей. По его словам, результаты анализа проб воды будут известны 5 октября.

Источник загрязнения и его масштабы пока не установлены. По словам Алексея Кумарькова, речь может идти о загрязнении веществом, похожим на машинное масло. Он предположил, что его могли слить с морских судов, проходивших по акватории Авачинского залива. «Возможно, это связано и с нагонными явлениями, потому что в последние дни наблюдался восточный ветер, и, возможно, все эти загрязнения прибило к Халактырскому пляжу», — предположил временно исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии Камчатского края.

Возможная причастность военных?

Администратор школы Екатерина Дыба рассказала, что первые симптомы у серферов стали появляться примерно в одно время с военными учениями на Халактырском пляже и в акватории.

Источник «Медузы», близкий правительству Камчатки, рассказал, что к загрязнению могут быть причастны военные, слившие отходы в реку.

В Минобороны заявили о непричастности Тихоокеанского флота к загрязнению океанской воды. В пресс-службе Восточного военного округа (ВВО) по Тихоокеанскому флоту утверждают, что на полигоне Радыгино с июня не было учений с использованием тяжелой боевой техники. Как указывают в ВВО, в этот период также не проводилось учений кораблей и судов Тихоокеанского флота в акватории Авачинского залива, а зафрахтованные в интересах Минобороны корабли не перевозили крупных партий нефтепродуктов. В министерстве обороны при этом указывают, что информацию о причастности военных к загрязнению акватории распространяют «представители зарубежных организаций».

«Экологическая катастрофа»

Российское отделение «Гринпис» называет произошедшее «экологической катастрофой». «Уникальная природа Камчатки, Всемирное природное наследие ЮНЕСКО находится под угрозой. Один из лучших пляжей для сёрфинга в России, одна из главных туристических достопримечательностей края опасна для жизни и ставит под вопрос развитие туристического потенциала региона», — отмечает руководитель климатического проекта «Гринпис» в России Василий Яблоков.

«Гринпис» обратился в Росприроднадзор, Роспотребнадзор, Минобороны и Генпрокуратуру с требованием немедленного расследлвания причин загрязнения, оценки его масштаба и срочного устранения последствий.

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