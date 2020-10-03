В СПЧ призвали расследовать причины самосожжения Ирина Славиной

Две постоянные комиссии Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России в субботу, 3 октября, призвали федеральный Следственный комитет расследовать причины, приведшие к самосожжению главного редактора издания «Коза Пресс» Ирины Славиной перед зданием регионального управления МВД в Нижнем Новгороде.

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С заявлением в связи с самоубийством Ирины Славиной выступили комиссия по свободе информации и правам журналистов и комиссия по гражданским свободам и гражданской активности СПЧ. К заявлению присоединились члены Совета Константин Михайлов, Анита Соболева, Игорь Каляпин, Александр Сокуров, Наталия Евдокимова и Владимир Ряховский.

Члены СПЧ считают, что публичное самосожжение Ирины Славиной «выглядит крайней, но по-своему закономерной формой протеста против тех, кто призван охранять закон, но целенаправленно нарушает его по отношению к журналистам».

Они призвали федеральный Следственный комитет расследовать причины, приведшие к трагедии, а генерального прокурора России Игоря Краснова — взять расследование под личный контроль.

В СПЧ считают необходимым проверить обоснованность обыска у Славиной накануне ее гибели, в том числе наличие в действиях силовиков состава по уголовным статьям о превышении должностных полномочий и доведения до самоубийства. Ирина Славина сообщала, что у нее дома искали материалы, которые свидетельствовали бы о причастности журналистки к деятельности «Открытой России».

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что «нужно тщательно разобраться в причинах» трагедии. «Но в любом случае уход из жизни — это уход от борьбы за свои права», — написала Москальков в фейсбуке.

Накануне в нижегородском СК заявили, что версия о связи между самоубийством Ирины Славиной и обысками, которые прошли у нее накануне, «не имеет под собой никаких оснований». В СК сделали такой вывод, потому что Ирина Славина свидетельницей, а не подозреваемой или обвиняемой по уголовному делу, в рамках которого проходил обыск.

В Совете по правам человека назвали это заявление нижегородского СК «верхом цинизма, человеческой и профессиональной несостоятельности».

«Славина систематически подвергалась преследованиям со стороны местных силовых органов. Огромные штрафы, ставящие семью на грань нищеты и, наконец, возмутительный обыск с изьятием всех средств для профессиональной деятельности у человека, проходящего по делу свидетелем — все это, вне зависимости от личных психологических особенностей Славиной не могло добавить ей душевного равновесия и придать сил противостоять жизненным трудностям», — говорится в заявлении СПЧ.

Главного редактор «Коза Пресс» штрафовали по статье о неуважении к власти, за акцию памяти Бориса Немцова, по статье о фейках из-за журналистской публикации о коронавирусе. 1 октября к ней домой в 6 утра пришли с обыском, изъяли все ноутбуки, телефоны всех членов семьи и даже блокноты. В этот же день обыски проходили у других нижегородских активистов и журналистов.

Ирина Славина подожгла себя у здания регионального управления МВД в Нижнем Новгороде 2 октября. От полученных ожогов она скончалась. Перед этим она написала у себя в фейсбуке: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».

Ранее Профсоюз журналистов и работников СМИ выразил уверенность, что в случившемся имеются явные призаки доведения до самоубийства. Организация призвала провести расследование.

3 октября дочь Славиной Маргарита устроила одиночный пикет в центре Нижнего Новгорода с плакатом «Пока моя мама горела заживо, вы молчали», передает «Новая газета».

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