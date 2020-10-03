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Профсоюз журналистов призвал возбудить дело о доведении до самоубийства Ирины Славиной

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Журналист и главный редактор нижегородского издания Koza.press Ирина Славина.
Журналист и главный редактор нижегородского издания Koza.press Ирина Славина. © Facebook
RFI
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Профсоюз журналистов и работников СМИ призвал расследовать самосожжение главного редактора интернет-издания «Коза Пресс» Ирины Славиной по статье о доведении до самоубийства.

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Соответствующая публикация была размещена в фейсбуке профсоюза вечером в пятницу, 2 октября.

Профсоюз журналистов и работников СМИ глубоко шокирован актом публичного самосожжения, совершенным нашей коллегой Ириной...

Publiée par Профсоюз журналистов и работников СМИ sur Vendredi 2 octobre 2020

«Наша организация уверена, что в произошедшем имеются явные признаки преступления, предусмотренного 110 ст. Уголовного кодекса РФ (доведение до самоубийства). Мы требуем провести расследование», — заявили в независимом профсоюзе.

Ирина Славина покончила с собой в пятницу, 2 октября, около здания регионального Главного управления МВД в Нижнем Новогороде. Накануне смерти Славиной в ее доме был проведен обыск в рамках дела в отношении основателя нижегородской церкви летающего макаронного монстра Михаила Иосилевича. В профсоюзе отмечают, что обыск был проведен в унизительной форме, а сам портал «Коза Пресс» неоднократно подвергался давлению властей.

В управлении Следственного комитета по Нижегородской области заявили, что утверждение о связи между обыском и самосожжением Славиной безосновательно, так как «она была свидетелем и не являлась ни подозреваемой, ни обвиняемой в рамках расследования уголовного дела, по которому проводились указанные следственные действия». В управлении СК назначили посмертную психолого-психиатрическую экспертизу.

Вечером 2 октября к месту гибели Ирины Славиной жители Нижнего Новгорода несли цветы. 

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