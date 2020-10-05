Суд в Томске арестовал 64-летнего ученого Александра Луканина по делу о госизмене

В России еще одного ученого арестовали по делу о госизмене

Кировский суд Томска арестовал 64-летнего физика Александра Луканина, которому вменяют государственную измену (ст. 275 УК РФ), сообщает 5 октября ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Следствие считает, что Луканин передавал секретные данные Китаю.

Реклама Читать далее

Бывшего научного сотрудника арестовали до 29 ноября. На время ареста Луканин будет находиться в московском СИЗО «Лефортово». Его подозревают в передаче Китаю секретных российских разработок, «связанных с альтернативными источниками питания».

В конце 1990-х и 2000-х Луканин работал в Томском политехническом университете, а затем в Институте физики прочности и материаловедения СО РАН, где вместе с коллегами разрабатывал высоковольтные источники питания. После выхода на пенсию физика пригласили на работу в Шэньянский университет в Китае.

О задержании Александра Луканина «МБХ медиа» сообщили 30 сентября. Со слов его друга, у Луканина накануне дома провели обыск сотрудники московского управления ФСБ.

Защиту обвиняемых в госизмене осложняет то, что такие дела слушаются в закрытом режиме. Адвокаты зачастую не могут сообщить журналистам подробности фабулы обвинения, так как дают подписку о неразглашении.

В 2012 году вступили поправки в уголовный кодекс, расширяющие и «размывающие» понятие государственной измены. Правозащитники указывают, что на основе этих формулировок в госизмене можно обвинить практически любого человека, имевшего контакты с иностранцами. Важно, что в госизмене с 2012 года можно и тех, кто не имеет доступа к гостайне.

Фигурантами дел о госизмене в последние годы нередко становятся ученые. Впервые за 23 года по делу о госизмене в России преследуют журналиста — бывшего корреспондента «Коммерсанта», перешедшего на работу в «Роскосмос», Ивана Сафронова.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться