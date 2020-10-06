Ученые заявили о гибели 95% живых организмов на дне Авачинской бухты
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Ученые заявили о гибели 95% живых организмов, обитающих на дне Авачинской бухты на Камчатке. Согласно выводам исследователей, сделанным по итогам экспедиции и погружений, на глубине 10–15 метров сохранились только отдельные рыбы, креветки и крабы, однако и они в долгосрочной перспективе, скорее всего, погибнут. По мнению сотрудников Кроноцкого заповедника, это может привести к разрушению пищевых цепей и вымиранию других рыб и млекопитающих.
Сотрудники Кроноцкого заповедника вместе с учеными из Камчатского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (НИРО) и Камчатского филиала Тихоокеанского института географии провели исследования в нескольких местах Авачинской бухты. В некоторых районах специалисты зафиксировали «скудный подводный мир животных» и нехарактерную «коричневую пену». Один из фотографов, который принимал участие в экспедиции, получил ожог слизистой.
«При погружении мы обнаружили, что на глубинах от 10 до 15 метров наблюдается массовая гибель бентоса — 95% мертвы. Сохранились отдельные большие рыбы, креветки, крабы, но в очень маленьком количестве», — сказал на встрече с губернатором Камчатского края научный сотрудник Кроноцкого заповедника и Тихоокеанского института географии Иван Усатов.
Если источник загрязнения будет выявлен, восстановление придонной экосистемы займет 10–15 лет. Такое мнение в интервью «Интерфаксу» выразил эксперт лаборатории морской экотоксикологии Тихоокеанского океанологического института РАН, доктор биологических наук Владимир Раков. По его словам, Погибли, в основном, морские обитатели, которые не могут быстро покинуть район загрязнения — моллюски, морские ежи. Ранее местные жители опубликовали в соцсетях фото выброшенных на берег мертвых представителей придонной фауны, в том числе осьминогов, морских ежей, морских звезд, моллюсков.
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🎥 @lefffu Мой любимый Океан погибает... Осьминожки Дофлейна... А вы знаете, что у них 3 сердца и любят они один раз за всю свою жизнь! Они умные, любопытные и у них есть глаза! Очень жаль, что я пишу о них сейчас, когда каждый день на Тихоокеанское побережье Камчатки выбрасывает десятки трупов этого фантастического создания! А мы не знаем, почему🤷🏻♀️ и как им помочь! Самое ужасное в жизни - это беспомощность. И жители Камчатки уже столкнулись с этим. Кто-то не осознает, кто-то закрывает глаза, кто-то не верит... но, так или иначе, всех это коснется! 😓 @vv_solodov @_svetlana__radionova_ @greenpeace @greenpeaceru
Согласно данным, опубликованным на сайте правительства Камчатского края со слов ученых, одной из возможных причин экологической катастрофы на Камчатке может быть цветение водорослей. Однако ранее результаты экспертизы говорили о нарушении норм содержания в воде нефтепродуктов (в 3,6 раза) и фенолов (в 2,5 раза).
Также возможной причиной загрязнения воды и гибели животных, о которых жители Камчатки сообщили в конце сентября, назвали утечку отравляющих веществ с полигона ядохимикатов. Самый очевидный ответ, где может быть источник загрязнения, — это Козельский полигон ядохимикатов, заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Власти региона сообщили, что проводят замеры на полигоне Козельский.
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