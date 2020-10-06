Ученые заявили о гибели 95% живых организмов на дне Авачинской бухты

Ученые заявили о гибели 95% живых организмов, обитающих на дне Авачинской бухты на Камчатке. Согласно выводам исследователей, сделанным по итогам экспедиции и погружений, на глубине 10–15 метров сохранились только отдельные рыбы, креветки и крабы, однако и они в долгосрочной перспективе, скорее всего, погибнут. По мнению сотрудников Кроноцкого заповедника, это может привести к разрушению пищевых цепей и вымиранию других рыб и млекопитающих.

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Сотрудники Кроноцкого заповедника вместе с учеными из Камчатского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (НИРО) и Камчатского филиала Тихоокеанского института географии провели исследования в нескольких местах Авачинской бухты. В некоторых районах специалисты зафиксировали «скудный подводный мир животных» и нехарактерную «коричневую пену». Один из фотографов, который принимал участие в экспедиции, получил ожог слизистой.

«При погружении мы обнаружили, что на глубинах от 10 до 15 метров наблюдается массовая гибель бентоса — 95% мертвы. Сохранились отдельные большие рыбы, креветки, крабы, но в очень маленьком количестве», — сказал на встрече с губернатором Камчатского края научный сотрудник Кроноцкого заповедника и Тихоокеанского института географии Иван Усатов.

Если источник загрязнения будет выявлен, восстановление придонной экосистемы займет 10–15 лет. Такое мнение в интервью «Интерфаксу» выразил эксперт лаборатории морской экотоксикологии Тихоокеанского океанологического института РАН, доктор биологических наук Владимир Раков. По его словам, Погибли, в основном, морские обитатели, которые не могут быстро покинуть район загрязнения — моллюски, морские ежи. Ранее местные жители опубликовали в соцсетях фото выброшенных на берег мертвых представителей придонной фауны, в том числе осьминогов, морских ежей, морских звезд, моллюсков.

Согласно данным, опубликованным на сайте правительства Камчатского края со слов ученых, одной из возможных причин экологической катастрофы на Камчатке может быть цветение водорослей. Однако ранее результаты экспертизы говорили о нарушении норм содержания в воде нефтепродуктов (в 3,6 раза) и фенолов (в 2,5 раза).

Также возможной причиной загрязнения воды и гибели животных, о которых жители Камчатки сообщили в конце сентября, назвали утечку отравляющих веществ с полигона ядохимикатов. Самый очевидный ответ, где может быть источник загрязнения, — это Козельский полигон ядохимикатов, заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Власти региона сообщили, что проводят замеры на полигоне Козельский.

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