Эксперты ОЗХО подтвердили наличие вещества из группы «Новичок» в анализах Навального

В Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в среду, 6 октября, подтвердили, что в пробах, взятых у российского оппозиционера Алексея Навального, было обнаружено вещество из группы «Новичок».

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6 октября в ОЗХО выпустили официальное заявление, в котором говорится, что эксперты организации передали властям Германии результаты исследования проб, взятых у Навального. В пробах крови и мочи обнаружили биомаркеры ингибитора холинэстеразы, «аналогичные характеристикам токсичных химикатов из списков 1.A.14 и 1.A.15, которые были добавлены в Приложение по химическим веществам к Конвенции в ноябре 2019 года».

При этом в заявлении указывается, что сам обнаруженный ингибитор холинэстеразы не входит в список Приложения по химическим веществам к Конвенции по запрещению химического оружия. Отмечается, что эксперты изучили анализы Навального, но не проверяли бутылку, на которой, по версии сторонников оппозиционера, было отравляющее вещество.

В заявлении ОЗХО подчеркивается «серьезная озабоченность» генерального директора организации Фернандо Ариаса результатами исследования, а также содержится следующее напоминание: «Государства - участники Конвенции о химическом оружии объявили применение химического оружия кем бы то ни было при любых обстоятельствах как предосудительное и полностью противоречащее правовым нормам, установленным международным сообществом».

Представитель Германии при ОЗХО попросил экспертов уведомить о результатах проверки все страны, входящие в организацию, а также сделать итоговый доклад доступным всем желающим.

О том, что в лабораториях ОЗХО проведут анализ проб, взятых у Алексея Навального, стало известно в четверг, 17 сентября. За помощью в их исследовании в организацию обратился официальный Берлин.

Согласно результатам проверки, проведенной в лаборатории Бундесвера немецкими специалистами, Навальный был отравлен веществом типа «Новичок». К таким же выводам пришли эксперты французской и шведской независимых лабораторий в результате повторного анализа. Российские врачи настаивали на том, что никаких отравляющих веществ и токсинов в анализах Алексея Навального не было обнаружено.

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