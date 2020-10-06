COVID-19: в Москве приостановили льготный проезд для пенсионеров и школьников

По данным СМИ, через несколько недель в Москве могут ввести более строгие ограничения из-за COVID-19

В Москве вводятся новые ограничения для борьбы с ростом числа заражений COVID-19. Согласно указу мэра столицы Сергея Собянина, с 9 по 18 октября в городе приостановят действие карт для льготного проезда школьников, а до 28 — для жителей столицы с хроническими заболеваниями или старше 65 лет. За последние сутки в Москве выявили более четырех тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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«По выявляемости мы приближаемся к пиковым значениям весны. Количество госпитализированных сегодня превысило 1000 человек. Рост продолжается. Вчера мы вынуждены были открыть резервные госпитали в Сокольниках и Крылатском. Многие москвичи прислушиваются к требованиям санитарных врачей и соблюдают вынужденные ограничительные меры», — говорится в блоге мэра Москвы.

«Просьба отнестись к этому решению с пониманием. Оно принято, чтобы защитить здоровье пожилых москвичей. Более 25% новых заболевших составляют люди в возрасте 65+», — отметил Сергей Собянин.

Ранее власти Москвы обязали предприятия перевести не менее 30% сотрудников на удаленный режим работы. По данным мэрии, это требование затронет около двух миллионов человек.

По данным Ura.ru, в течение двух недель в Москве, а также Свердловской, Тюменской и Курганской областях могут ввести режим обязательной самоизоляции. Как сообщили источники журналистов, ограничительные меры могут оказаться жестче, чем весной, а в регионах возможны ограничения передвижений между городами.

За последние 24 часа в России зафиксировали 11 615 новых случаев COVID-19. Источники газеты «КоммерсантЪ» утверждали, что серьезные ограничения могут принять при суточном приросте более 10 тысяч заболевших.

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