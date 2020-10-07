В России выявили более 11 тысяч заражений COVID-19 за сутки второй день подряд

В России за последние сутки выявили 11 115 случаев заражения коронавирусом. Об этом в среду, 7 октября, сообщили в оперативном штабе. За 24 часа от последствий COVID-19 скончались 202 человека — это максимальный показатель с 1 июля.

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Согласно официальным данным, больше всего заболевших выявили в Москве (3229), Санкт-Петербурге (456) и Московской области (395). Всего с начала пандемии коронавирусом заразились более 1,2 миллионов человек.

Согласно заявлению заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой, городские власти задумываются о введении новых ограничительных мер в столице. По ее мнению, рост заболеваемости связан с «тотальным» несоблюдением масочного режима и социальной дистанции.

В интервью «России 1» Ракова также заявила, что право взять больничный из-за роста заболеваемости COVID-19 получили 800 тысяч человек с хроническими заболеваниями, однако воспользовались им лишь около 2,5 тысяч.

Накануне в Москве приостановили действие льготных транспортных карт для пенсионеров и школьников. Ранее власти обязали большинство предприятий перевести 30% своих сотрудников на удаленную работу.

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией фиксируют не только в России, но и в других странах. Во Франции во вторник сообщили о более чем 10 тысячах заражений. В парижском регионе Иль-де-Франс 40% коек в реанимации занимают больные с COVID-19.

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