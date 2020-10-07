В России объявили в розыск Светлану Тихановскую

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская объявлена в розыск в России. Об этом сообщила «Новая газета» со ссылкой на базу данных МВД РФ.

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«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — указано в базе.

Источник ТАСС в правоохранительных органах РФ пояснил, что так как Тихановская была объявлена в розыск Беларуси, то он также будет осуществляться и в России.

Напомним, накануне, 6 октября, встречу с Тихановской провела канцлер Германии Ангела Меркель, а на минувшей неделе с лидером белорусской оппозиции встретился президент Франции Эмманюэль Макрон.

5 октября, перед встречей с канцлером Германии, Светлана Тихановская на встрече с представителями белорусской диаспоры в Берлине, заявила, что хотела бы поговорить с президентом России Владимиром Путиным, чтобы понять, почему он поддерживает самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Сегодня, 7 октября, незадолго до появления новости о розыске, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что «каких-либо контактов (Путина с Тихановской) не планируется».

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