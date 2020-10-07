Заказчики не найдены: 14 лет назад убили Анну Политковскую

Анна Политковская была убита 7 октября 2006 года в подъезде своего дома в Москве.

14 лет назад, 7 октября 2006 года, в Москве в подъезде своего дома была застрелена обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская. Имя заказчика убийства до сих пор не названо, а следствие, по данным адвокатов семьи журналистки, не предпринимает усилий для того, чтобы раскрыть преступление. Как напоминает «Новая газета», через год — в 2021 году — привлечь к ответственности заказчиков будет невозможно из-за «истечения срока давности».

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Анну Политковскую убили пятью выстрелами в упор в Москве, в подъезде дома на Лесной улице 7 октября 2006 года, в день рождения Владимира Путина.

В 2014 году суд приговорил к пожизненному сроку Лом-Али Гайтукаева (признан организатором убийства) и Рустама Махмудова (киллер). Еще трех соучастников — бывшего милиционера Сергея Хаджикурбанова, а также Джабраила и Ибрагима Махмудова — приговорили к 20, 14 и 12 годам колонии строгого режима соответственно.

В годовщину убийства Анны Политковской «Новая газета» запустила на своем сайте обратный отсчет времени, оставшегося до того момента, пока не истек срок следствия (15 лет), а значит, можно установить заказчиков. Остался ровно год.

Газета также выпустила, в форме подкаста, репортаж «Центровой из Центророя» — рассказ Анны Политковской о ее интервью с будущим главой Чечни Рамзаном Кадыровым, в ходе которого тот угрожал ей убийством. Репортаж озвучила актриса Юлия Ауг.

По мнению семьи Анны Политковской, ее коллег и правозащитников, следствие даже не пытается найти заказчиков убийства. Многие из версий, которые ведут в Чечню, не были расследованы.

В 2018 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал расследование убийства Политковской неэффективным, однако за два года ситуация не изменилась.

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