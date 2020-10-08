После акции с радужными флагами в Москве задержали участниц Pussy Riot
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Участниц Pussy Riot Марию Алехину и Веронику Никульшину задержали в Москве в четверг, 8 октября, сообщают телеканал «Дождь» и правозащитный проект «ОВД-Инфо».
Марию Алехину задержали у входа в редакцию ТК «Дождь», куда она пришла на интервью. На помощь задержанной выехал адвокат от «ОВД-Инфо» Дмитрий Захватов. На видео задержания видно, как Алехину полицейские силой заводят в автомобиль.
На «Флаконе» у входа в редакцию Дождя задержали Марию Алехину, которая пришла на интервью в программу «Нюансы» к Юлии Таратуте https://t.co/pgrEOIZzkS pic.twitter.com/k2IdM2X6RQ— Дождь (@tvrain) October 8, 2020
Веронику Никульшину задержали в районе Таганки. Как пишет «ОВД-Инфо», к Никульшиной полицейские применили грубую силу. Ее повезли в ОВД «Мещанский», куда выехал адвокат от «ОВД-Инфо» Сергей Тельнов.
Только что в районе Таганки за вчерашнюю акцию с флагами задержали Нику Никульшину и везут в ОВД Мещанский pic.twitter.com/JcsPUkWSaQ— Пётр Верзилов (@gruppa_voina) October 8, 2020
Накануне, 7 октября, Pussy Riot провели акцию против государственной гомофобии. Активисты вывесили радужные флаги в Москве на зданиях ФСБ, администрации президента, Верховного суда, ОВД «Басманный» и министерства культуры. Акция была приурочена ко дню рождения президента России Владимира Путина, которому исполнилось 68 лет.
PUSSY RIOT RAINBOW FLAG ACTION— 𝖕𝖚𝖘𝖘𝖞 𝖗𝖎𝖔𝖙 (@pussyrrriot) October 7, 2020
1. Federal Security Service
2. Administration of President
3. Ministry of culture
4. Supreme court
WE DEMAND:
- Investigate the killings and kidnappings of gay, lesbian, transgender and queer people in Chechnya
- Legalize same-sex partnerships pic.twitter.com/ALUzqCwXo6
Участники Pussy Riot потребовали расследовать убийства и похищения ЛГБТК-людей в Чечне, легализовать однополые партнерства, отменить закон о «гей-пропаганде» как дискриминационный, перестать преследовать организации, поддерживающие ЛГБТК, перестать преследовать однополые семьи и забирать детей из этих семей, а также принять закон, запрещающий дискриминацию по гендерному признаку или признаку сексуальной ориентации.
После этой акции полиция задержала участников группы Василия Андрианова и Елизавету Дидерих. Их отпустили с обязательством явки для составления протокола по административной статье о нарушении правил проведения публичных мероприятий.
Полицейские также приходили к дому участника Pussy Riot Александра Софеева, по месту прописки московского муниципального депутата Люси Штейн, к дому Вероники Никульшиной и к матери Марии Алехиной.
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