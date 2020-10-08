 Перейти к основному контенту
#Беларусь
#Карабах
Россия
Франция
Украина
Стиль Жизни
Подкасты

После акции с радужными флагами в Москве задержали участниц Pussy Riot

Опубликовано:

Участница Pussy Riot Вероника Никульшина, июль 2018 г.
Участница Pussy Riot Вероника Никульшина, июль 2018 г. AFP - VASILY MAXIMOV
RFI
3 мин

Участниц Pussy Riot Марию Алехину и Веронику Никульшину задержали в Москве в четверг, 8 октября, сообщают телеканал «Дождь» и правозащитный проект «ОВД-Инфо».

Реклама

Марию Алехину задержали у входа в редакцию ТК «Дождь», куда она пришла на интервью. На помощь задержанной выехал адвокат от «ОВД-Инфо» Дмитрий Захватов. На видео задержания видно, как Алехину полицейские силой заводят в автомобиль. 

Веронику Никульшину задержали в районе Таганки. Как пишет «ОВД-Инфо», к Никульшиной полицейские применили грубую силу. Ее повезли в ОВД «Мещанский», куда выехал адвокат от «ОВД-Инфо» Сергей Тельнов.

Накануне, 7 октября, Pussy Riot провели акцию против государственной гомофобии. Активисты вывесили радужные флаги в Москве на зданиях ФСБ, администрации президента, Верховного суда, ОВД «Басманный» и министерства культуры. Акция была приурочена ко дню рождения президента России Владимира Путина, которому исполнилось 68 лет. 

Участники Pussy Riot потребовали расследовать убийства и похищения ЛГБТК-людей в Чечне, легализовать однополые партнерства, отменить закон о «гей-пропаганде» как дискриминационный, перестать преследовать организации, поддерживающие ЛГБТК, перестать преследовать однополые семьи и забирать детей из этих семей, а также принять закон, запрещающий дискриминацию по гендерному признаку или признаку сексуальной ориентации. 

После этой акции полиция задержала участников группы Василия Андрианова и Елизавету Дидерих. Их отпустили с обязательством явки для составления протокола по административной статье о нарушении правил проведения публичных мероприятий.

Полицейские также приходили к дому участника Pussy Riot Александра Софеева, по месту прописки московского муниципального депутата Люси Штейн, к дому Вероники Никульшиной и к матери Марии Алехиной.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI

Скачайте приложение RFI и следите за международными новостями

Страница не найдена

Запрошенный вами контент более не доступен или не существует.