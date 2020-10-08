После акции с радужными флагами в Москве задержали участниц Pussy Riot

Участниц Pussy Riot Марию Алехину и Веронику Никульшину задержали в Москве в четверг, 8 октября, сообщают телеканал «Дождь» и правозащитный проект «ОВД-Инфо».

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Марию Алехину задержали у входа в редакцию ТК «Дождь», куда она пришла на интервью. На помощь задержанной выехал адвокат от «ОВД-Инфо» Дмитрий Захватов. На видео задержания видно, как Алехину полицейские силой заводят в автомобиль.

На «Флаконе» у входа в редакцию Дождя задержали Марию Алехину, которая пришла на интервью в программу «Нюансы» к Юлии Таратуте https://t.co/pgrEOIZzkS pic.twitter.com/k2IdM2X6RQ — Дождь (@tvrain) October 8, 2020

Веронику Никульшину задержали в районе Таганки. Как пишет «ОВД-Инфо», к Никульшиной полицейские применили грубую силу. Ее повезли в ОВД «Мещанский», куда выехал адвокат от «ОВД-Инфо» Сергей Тельнов.

Только что в районе Таганки за вчерашнюю акцию с флагами задержали Нику Никульшину и везут в ОВД Мещанский pic.twitter.com/JcsPUkWSaQ — Пётр Верзилов (@gruppa_voina) October 8, 2020

Накануне, 7 октября, Pussy Riot провели акцию против государственной гомофобии. Активисты вывесили радужные флаги в Москве на зданиях ФСБ, администрации президента, Верховного суда, ОВД «Басманный» и министерства культуры. Акция была приурочена ко дню рождения президента России Владимира Путина, которому исполнилось 68 лет.

PUSSY RIOT RAINBOW FLAG ACTION



1. Federal Security Service

2. Administration of President

3. Ministry of culture

4. Supreme court



WE DEMAND:



- Investigate the killings and kidnappings of gay, lesbian, transgender and queer people in Chechnya

- Legalize same-sex partnerships pic.twitter.com/ALUzqCwXo6 — 𝖕𝖚𝖘𝖘𝖞 𝖗𝖎𝖔𝖙 (@pussyrrriot) October 7, 2020

Участники Pussy Riot потребовали расследовать убийства и похищения ЛГБТК-людей в Чечне, легализовать однополые партнерства, отменить закон о «гей-пропаганде» как дискриминационный, перестать преследовать организации, поддерживающие ЛГБТК, перестать преследовать однополые семьи и забирать детей из этих семей, а также принять закон, запрещающий дискриминацию по гендерному признаку или признаку сексуальной ориентации.

После этой акции полиция задержала участников группы Василия Андрианова и Елизавету Дидерих. Их отпустили с обязательством явки для составления протокола по административной статье о нарушении правил проведения публичных мероприятий.

Полицейские также приходили к дому участника Pussy Riot Александра Софеева, по месту прописки московского муниципального депутата Люси Штейн, к дому Вероники Никульшиной и к матери Марии Алехиной.

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