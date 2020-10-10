В Хабаровске задержали участников акции в поддержку арестованного экс-губернатора Фургала

Фото с митинга в Хабаровске 18 июля 2020 г.

В Хабаровске в субботу, 10 октября, задержали участников акции в поддержку арестованного бывшего губернатора Сергея Фургала.

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Как сообщает «Медиазона», сотрудники ОМОНа оттеснили митингующих от здания администрации Хабаровского края. Были задержаны 25 человек, в том числе глава штаба Алексея Навального в Хабаровске Алексей Ворсин.

Портал DVHab отмечает, что задержания проводились в жесткой форме: сотрудники ОМОНа и полиции использовали дубинки, у одного из задержанных сломан нос. «ОВД-Инфо» сообщает о том, что после разгона акции два человека попали в больницу.

В администрации Хабаровска разгон митинга объяснили тем, что участники акции «демонстративно разбили палатки» и транслировали лозунги из мощных динамиков, чем доставляли неудобство другим гражданам.

Первая акция в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала состоялась 11 июля. За два дня до этого он был задержан по подозрению в организации убийств и покушений на убийства нескольких предпринимателей в 2004 и 2005 годах. Политик вины не признает.

Сергей Фургал возглавлял Хабаровский край с сентября 2018 года, после того как, будучи кандидатом от ЛДПР, на выборах главы региона с огромным отрывом победил и.о. губернатора, выдвинутого «Единой Россией». 18 сентября Мосгорсуд постановил продлить арест Фургала до 9 декабря.

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