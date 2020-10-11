Голая правда о Навальных, Дедушке Кощее и Юрии Дуде

Алексею Навальному все никак не могут вернуть одежду, снятую с него в омской больнице. В некотором смысле Алексей Навальный чувствует себя совершенно голым в чужой одежде в чужой стране. Это — особая нагота. Я уподобил бы ее наготе греческого или римского философа перед смертью, и неважно, кто приговорил этого философа к смерти — император Нерон или афинский демос. Философ весь — как на ладони перед лицом смерти. Не нужно думать, что Алексей Навальный оставил смерть у себя за спиной. Она смотрит на него, а он смотрит на нее.

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Голая истина состоит в том, что Алексей Навальный называет свою смерть по имени.

Но интересно и другое. Смерть с косой, на этот раз промахнувшаяся, и сама ведь ужасно разговорчива. Эта бабушка привыкла высказываться на разные темы — и до взмаха косой, и после него. Бабушке приходится отдуваться за всё — и за совершенные ею устранения нежелательных лиц, и за неудачные попытки устранения, и за такие удаления людей из жизни, о которых, бывало, сама бабушка-смерть и жалела, что поторопилась.

Только не обвиняйте меня в разжигании ненависти к социальной группе бабушек. По-немецки смерть мужского рода. И если бы я писал на немецком, я бы назвал смерть дедушкой. Так что пусть уж будет дедушка, черт с ним, с Дедушкой Кощеем.

Дедушка двадцать лет обсуждает эту свою специальную функцию. В Википедии есть целая служба, которая собирает его высказывания и складывает их в коробочку. Это ведь не просто интересно, как Дедушка это делает — как угрожает своим приходом, как потом описывает соответствующие события, как оправдывается: это важно знать всем его будущим жертвам. Отдельный интерес представляют высказывания дедушкиного окружения.

Например, когда недавно Дедушку обвинили в попытке устранения Алексея Навального, Дедушка даже не успел высказаться, как выбежал верный Солдат и заявил, что, мол, давайте считать, что это я был заказчиком убийства. В другую дверь влетел придворный Лекарь с еще более тонким обвинением дедушкиных врагов: «Да если бы Дедушка захотел лишить тебя жизни, ты бы давно сдох!»

И это, между прочим, совершенно правильно сказано. В силу случайности мы узнаем только о редких промахах Дедушки, а об успешных операциях — без свидетелей, без следов на месте преступления — и не узнать ведь никогда. Но искусство смерти и состоит, как показывает жизнь, в том, что даже провал она умеет превратить в бесконечный карнавал.

24 сентября 1999 года. Астана. «Мы будем преследовать террористов везде: в аэропорту — в аэропорту, значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем — мы и в сортире их замочим, в конце концов. Всё, вопрос закрыт окончательно».

В 2002 году выяснилось, что вовсе не обязательно окончательно всех мочить: с кем тогда шутить? Скучно будет.

«Если вы хотите совсем уж стать исламским радикалом и готовы пойти на то, чтобы сделать себе обрезание, то я приглашаю вас в Москву. У нас многоконфессиональная страна, у нас есть специалисты и по этому вопросу. И я порекомендую им сделать эту операцию таким образом, чтобы у вас больше уже ничего не выросло». Заявление для прессы и ответы на вопросы журналиста по окончании саммита Россия-ЕС (11 ноября 2002).

Любит Дедушка и просто шутки о насилии. «Привет передайте своему президенту! — говорит он 20 октября 2006 года премьер-министру Израиля Эхуду Ольмерту по поводу обвинений президента Израиля Моше Кацава в десяти изнасилованиях. «Оказался очень мощный мужик! Десять женщин изнасиловал! Я никогда не ожидал от него! Он нас всех удивил! Мы все ему завидуем!»

7 октября 2006. Дедушка объясняет — как косой отрезает: «Убийство Политковской нанесло больший вред России, чем ее журналистская деятельность».

16 декабря 2010. Москва. INTERFAХ.RU — В России нет спецподразделений, которые выполняли бы приказы по ликвидации предателей — бывших сотрудников спецслужб, заявил премьер-министр в ходе «прямой линии». «Российские спецслужбы таких средств не используют. Что касается предателей, они сами загнутся», — добавил Дедушка. В первые десять лет века загнулся целый список таких агентов, и кого засек дедушка, а кто сам по себе отправился на тот свет, теперь и не скажешь: прошли ведь века. Особенно если отсчитывать от печенегов.

Февраль 2015. После убийства Бориса Немцова на мосту перед Кремлем из уст Дедушки раздались золотые слова: «Это не факт, что человека нужно было убивать». Как хочешь, так и понимай.

Пояснения последовали в дальнейшем, когда Дедушка вызвал на правеж неудачливых киллеров Петрова и Боширова, Чепигу и Мишкина, которые не сумели отравить в такой доступной Англии «предателя и подонка» Скрипаля, а заодно и его дочь, видимо, тоже предательницу. Пляска смерти, на которую костлявая с косой пригласила Маргариту Симоньян и мужской кордебалет, кончилась так стремительно, что мир до сих пор не знает, что же стряслось потом с одетыми в голубые рубашечки киллерами: бесследно исчезли все четверо — и Петров с Бошировым, и Чепига с Мишкиным.

Но все это было давно. Очень давно. И, похоже, наскучило телезрителям. Особенно теперь, когда Дедушка спрятался в бункере и с народом общается с помощью ранее снятых роликов-консервов. Главное, что волнует Дедушку, — собственная безопасность. В журналисте, который берет у него интервью и это главное случайно обнажает, Дедушка видит свинью, которая роется в его, Дедушки, сладких желудях: «Не надо хрюкать!»

О это фирменное остроумие. Двадцать лет он боится покушения и от страха готов замочить всех вокруг. А тут и сыновья и даже внуки подросли. Не те, «сладкие», из интервью, показанного по телевизору. А вот эти — соленые и горькие, которые идут Дедушке на смену.

Юрию Дудю сегодня, 11 октября 2020 года, исполнилось 34 года. В интервью, взятом у Юлии и Алексея Навальных, Дудь выступил и сам с рекламой курсов английского языка. Он понимал, что не все досмотрят интервью до конца, поэтому реклама идет в самом начале этой блестящей журналистской работы. Нормальный человек, как мне кажется, просто обязан был бы досмотреть этот глубокий разговор с честными и бесстрашными людьми с начала до конца. Но это —так, мои эмоции, да там и без меня 15 миллионов просмотров. А Дудь обратился к тем молодым людям, которые хотели бы сбежать из дедушкиной России куда подальше, куда глаза глядят. Среди тех, кому от 18 до 34, говорят соцопросы, больше половины не хочет больше жить с Дедушкой в одной стране. И к ним обращается Дудь. Ребята, говорит он, не нужно вам никуда уезжать. Просто учите английский язык, постарайтесь выучить его так хорошо, чтобы прямо из дома, из России, работать на иностранную фирму — в ней без английского никуда. Забудьте о Дедушке. Скоро Навальные вернутся в новую молодую Москву.

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