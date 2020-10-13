В России зафиксировали рекордную суточную смертность от коронавируса

В России от COVID-19 за последние 24 часа скончались 244 человека. Это самая большая суточная смертность от последствий коронавирусной инфекции, зафиксированная в России с начала пандемии. Число новых заболевших COVID-19, согласно официальным данным, достигло 13 868, что также является рекордом для страны.

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По сведениям Оперативного штаба, в Москве от последствий коронавируса за сутки умерли 58 человек, в Санкт-Петербурге — 34. В этих городах в парках открыли временные резервные госпитали. Самое большое число заражений коронавирусом также выявили в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что власти пока не видят смысла вводить более жесткие меры по борьбе с распространением COVID-19. Сейчас в Москве отсутствуют какие-либо ограничения на передвижение по городу, однако от работодателей потребовали перевести 30% сотрудников на удаленную работу.

«Мы сегодня в Российской Федерации не говорим о блокировании экономики и приостановлении каких-топредприятий, каких-то секторов экономики, потому что на сегодняшний день мы в этом смысла не видим», — заявила Попова 13 октября.

Всего с начала пандемии жертвами коронавирусной инфекции в России стали почти 23 тысячи человек. COVID-19 подтвердили более чем у 1,3 миллиона человек.

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