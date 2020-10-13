Юристы «повара Путина» Пригожина подали иски против Навального, Соболь и Волкова

Юристы близкого к российскому президенту бизнесмена Евгения Пригожина, которого также называют «поваром Путина», подали иски о защите чести и достоинства против создателя Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, юриста фонда Любови Соболь и других оппозиционеров. Об этом сообщается в пресс-релизе компании Пригожина «Конкорд».

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В сообщении компании сообщается, что юристы «подготовили и уже начали подачу исков о защите чести, достоинства и деловой репутации к следующим гражданам: Алексею Навальному, Любови Соболь, Леониду Волкову, Максиму Шевченко и Владимиру Милову». «Поводом для обращений явились публикации оскорбительных высказываний в адрес бизнесмена, содержащие клеветнические сведения», — добавили в «Конкорде», не уточнив, о каких именно высказываниях сотрудников ФБК идет речь.

В феврале 2019 года фонд, созданный Алексеем Навальным, выпустил расследование о деятельности комбината питания «Московский школьник», которая якобы входит в компанию «Конкорд». В публикации говорится о низком уровне контроля качества питания, фальсифицированных справках о происхождении продуктов.

Комбинату «Московский школьник» удалось в судебном порядке признать информацию, опубликованную ФБК, порочащей репутацию компании и не соответствующей действительности. Алексея Навального, Любовь Соболь и ФБК обязали выплатить 88 миллионов рублей. 26 августа, когда Навальный лежал в коме после отравления, выяснилось, что эти деньги необходимо перечислить лично Евгению Пригожину по договору уступки требования. Бизнесмен отметил, что хочет «раздеть и разуть участников этой группы недобросовестных людей».

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