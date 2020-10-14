NYT: Кириенко и глава ФСБ Бортников попадут под санкции за отравление Навального

Под санкции Евросоюза, вводимые в ответ на отравление Алексея Навального, попадут, в том числе, первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко и директор ФСБ Александр Бортников. Об этом со ссылкой сразу на «трех высокопоставленных европейских чиновников» сообщила газета The New York Times.

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По данным NYT, всего в санкционном списке, который должен быть обнародован и вступить в силу 15 октября, находятся шесть человек.

Всем фигурантам списка запретят въезд на территорию Евросоюза, а также будут заморожены их европейские активы.

Помимо Кириенко и Бортникова, под санкции также попали два заместителя министра обороны — Павел Попов и Алексей Криворучко, глава управления президента по внутренней политике Андрей Ярин и полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Как уточняет «Новая газета», Попов курирует исследовательскую деятельность военных учреждений, а Криворучко занимается госзаказами и патентами на вооружения.

Под санкции, по данным издания, попадет и российский Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), где разрабатывались нервно-паралитические вещества группы «Новичок».

Сам Навальный заявлял, что за отравлением стоят сотрудники СВР или ФСБ, которые действовали «по указанию Путина». На фото (справа): директор ФСБ Бортников. AFP - ALEXEY NIKOLSKY

Ранее, 12 октября министры иностранных дел стран ЕС поддержали предложение Франции и Германии по санкциям. Газета Le Monde сообщала, что под санкции могут попасть 9 россиян «из президентской администрации и силовых органов», а также ГосНИИОХТ.

В совместном заявлении министров иностранных дел Франции и Германии, опубликованном 7 октября, на следующий день после того, как Организация по запрещению химического оружия обнародовала свои выводы об отравлении Навального, говорилось: санкции «будут направлены против лиц, — которых мы считаем ответственными за это преступление и это нарушение международных норм, по причине официально занимаемых ими должностей, а также против ведомства, вовлеченного в программу «Новичок».

В немецко-французском заявлении также подчеркивалось, что санкции будут введены с учетом характера преступления, совершенного с использованием боевого отравляющего вещества «Новичок», а также отказа российских властей сотрудничать в деле расследования. Кроме того, «эта ужасная попытка убийства» являющаяся «покушением на элементарные принципы демократии и политического плюрализма», — новый случай использования химического оружия, через два года после использования Россией такого оружия на британской территории, в Солсбери, 4 марта 2018 года» (против Скрипалей).

Российские власти отвергают обвинения и выдвигают разные, часто противоречивые версии произошедшего с Алексеем Навальным 20 августа, когда его состояние внезапно критически ухудшилось в самолете Томск-Москва, после чего он пробыл в коме более месяца.

Уголовное дело по факту произошедшего в России так и не завели.

Сам Навальный заявлял в интервью Юрию Дудю, что за отравлением стоят сотрудники СВР или ФСБ, которые действовали «по указанию Путина».

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