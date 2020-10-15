Крушение MH17: Россия отказалась от дальнейших консультаций с Австралией и Нидерландами

9 марта 2020 года в окружном суде Гааги начались слушания по делу о крушении MH17.

Россия отказалась от дальнейшего участия в трехсторонних консультациях с Австралией и Нидерландами по делу о крушении малайзийского боинга MH17. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте министерства иностранных дел России в четверг, 15 октября.

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В заявлении говорится, что причиной отказа стали действия Нидерландов, направивших в Европейский суд по правам человека межгосударственную жалобу на Россию по делу MH17. Ходатайство было подано 10 июля. Сообщалось, что в него были включены индивидуальные иски, поданные против России в ЕСПЧ родственниками жертв катастрофы. Правительство Нидерландов также пообещало передать в Страсбург всю собранную информацию об обстоятельствах крушения.

В МИД РФ этот шаг назвали «очередным ударом по российско-нидерландским отношениям» и заявили, что с самого начала расследования причин крушения боинга Нидерланды возлагали ответственность за произошедшее на Россию и придерживались лишь этой версии. В заявлении российского внешнеполитического ведомства говорится, что из-за этого расследования причин трагедии «получились предвзятыми, поверхностными и политизированными».

При этом в российском министерстве подчеркнули готовность сотрудничать с компетентными органами Нидерландов в иных форматах, чтобы изучить вопрос о незакрытии Украиной воздушного пространства над зоной конфликта над Донбассом для полетов гражданских самолетов.

Напомним, крушение боинга MH17 авиакомпании Malaysian Airlines произошло 17 июля 2014 года. Самолет вылетел из Амстердама и направлялся в Куала-Лумпур, однако был сбит над Донбассом. 298 человек, находившихся на борту, погибли. Две трети из них были гражданами Нидерландов. Международная следственная группа под руководством голландских специалистов установила, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук», принадлежавшим 53-й бригаде противовоздушной обороны российских вооруженных сил.

9 марта 2020 года в окружном суде Гааги начались слушания по делу о крушении MH17. Обвиняемыми проходят трое граждан России и один гражданин Украины, которые, по данным следствия, воевали на стороне т.н. ДНР. Все они отказались участвовать в процессе.

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