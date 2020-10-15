Санкции Евросоюза в связи с отравлением Алексея Навального вступили в силу

В постановлении, опубликованном в четверг, 15 октября, в официальном журнале ЕС, указано, что санкции вводятся за нарушении Конвенции о запрещении химического оружия.

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В санкционный список вошли шесть человек, имена которых накануне озвучила со ссылкой на собственные источники газета The New York Times. Ограничения введены в отношении первого заместителя главы администрации президента России Сергея Кириенко, директора ФСБ Александра Бортникова, двух заместителей министра обороны — Павла Попова и Алексея Криворучко, главы управления президента по внутренней политике Андрея Ярина и полпреда президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло. В постановлении говорится, что, ввиду занимаемых должностей, они несут ответственность за «оказание поддержки лицам, которые осуществили или принимали участие в отравлении Алексея Навального нервно-паралитическим веществом типа „Новичок“».

Под санкциями также оказался и российский Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), где разрабатывались нервно-паралитические вещества группы «Новичок».

Ограничительные меры вступают в силу с момента публикации в журнале ЕС и предполагают запрет на въезд в Европейский союз и замораживание активов. К санкциям Евросоюза также присоединились Великобритания и Норвегия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вступление в силу санкций Евросоюза. По его словам, в Кремле не видят логики в выборе лиц для включения в санкционный список.

Министр иностранных дел России Сергей в интервью российским радиостанциям в среду, 14 октября, пообещал, что на европейские санкции будет дан зеркальный ответ.

6 октября эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердили, что в пробах, взятых у Алексея Навального, было обнаружено вещество из группы «Новичок». В них обнаружили биомаркеры ингибитора холинэстеразы, «аналогичные характеристикам токсичных химикатов из списков 1.A.14 и 1.A.15, которые были добавлены в Приложение по химическим веществам к Конвенции в ноябре 2019 года». При этом в заявлении указывалось, что сам обнаруженный ингибитор холинэстеразы не входит в Приложение.

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