В МВД России рассказали, по какой статье в Беларуси объявили в розыск Тихановскую

Власти Беларуси объявили в межгосударственный розыск экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую по статье о призывах к насильственному свержению конституционного строя. Об этом сообщает 16 октября РИА Новости со ссылкой на МВД России.

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Власти Беларуси объявили экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую в межгосударственный розыск по ч. 3 ст. 361 УК РБ о публичных призывах к захвату власти или свержению конституционного строя, сообщили в российском МВД. По этой части уголовной статьи предусмотрено от двух до пяти лет лишения свободы.

Ранее, 7 октября, стало известно, что МВД России объявило в розыск Светлану Тихановскую. При этом российские правоохранительные органы сами не возбуждали в ее отношении уголовных дел, а в розыск ее объявили в связи с соглашениями в рамках СНГ.

Официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова подтвердила, что Тихановская объявлена в международный розыск, но никаких подробностей не сообщила, посоветовав обратиться в СК. Следственный комитет в свою очередь объявил, что у него нет информации для журналистов.

Сама Светлана Тихановская говорила, что не знает никаких подробностей о возбужденном в ее отношении деле, и никаких уведомлений об уголовном преследовании она не получала.

Светлана Тихановская покинула Беларусь после президентских выборов, на которых она выступила единым кандидатом от оппозиции. В последнее время она провела встречи с рядом европейских лидеров, в том числе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

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