Путин поручил договориться с США о продлении договора СНВ-3 «хотя бы на год»

Президент России Владимир Путин поручил главе МИД Сергею Лаврову предложить Соединенным Штатам продление действия Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) «хотя бы на год». Как сообщается на сайте Кремля, поручение было дано в пятницу, 16 октября, в ходе видеоконференции президента с членами Совбеза России.

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Министр иностранных дел Лавров отметил, что действие СНВ-3 истекает 4 февраля 2021 года. Он также подчеркнул, что желание российской стороны состоит в том, чтобы продлить договор «на очередные пять лет без каких-либо предварительных условий».

Москва и Вашингтон направляют друг другу предложения по новым условиям продления СНВ-3, но «работа над непосредственно продлением договора без условий, которые не содержатся в нем самом, практически еще не начиналась», сказал глава МИД РФ.

«Это было бы в высшей степени печально, если бы договор вообще прекратил существование и не был бы замещен другим основополагающим документом подобного рода, — заявил в ответ Путин. — Все предыдущие годы договор СНВ-3 работал, работал исправно, выполнял свою фундаментальную роль ограничителя, сдерживания гонки вооружений…».

«Понятно, что у нас появились новые системы вооружения, которых у американской стороны нет, во всяком случае, пока. Но мы же не отказываемся обсуждать и эту сторону вопроса», — заверил президент РФ, который вслед за тем предложил продлить действие СНВ-3 «без всяких условий хотя бы на год», чтобы была возможность провести переговоры.

Путин поручил Лаврову сформулировать позицию России «американским партнерам» и «в самое ближайшее время попробовать получить от них хоть какой-то внятный ответ».

Договор СНВ-3 подписали президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама в апреле 2010 года в Праге. Он вступил в силу 5 февраля 2011 года на десять лет с возможным продлением по взаимной договорённости сторон на пять лет.

Стороны, в частности, договорились о том, чтобы общее количество развернутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков не превышало 700 единиц, а развернутых ядерных боезарядов не превышало 1550.

Согласно последнему докладу Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ), в настоящий момент США и Россия владеют более 90% ядерных вооружений планеты. Россия располагает 6375 ядерными боеголовками, Соединенные Штаты — 5800, Китай — 320, Франция — 290, Великобритания — 215.

Как указывало агентство Bloomberg со ссылкой на представителя Госдепартамента США, Вашингтон был согласен обсудить продление договора, если России удастся вовлечь в переговоры Китай. Однако Китай «не заинтересован» в дискуссиях по контролю над вооружениями. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что «постановка вопроса о Китае — это колоссальный политический вызов» и практически «невыполнимая задача».

13 октября, как пишет «Коммерсант», спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли объявил, что стороны достигли принципиальной договоренности о продлении СНВ-3: в Вашингтоне готовы на это при условии заключения рамочного соглашения о заморозке всех ядерных арсеналов и создании более жесткого проверочного механизма.

Однако тот же Сергей Рябков заявил в интервью «Ъ», что «США выдают желаемое за действительное», а спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала, что в Москве «хотели бы, чтобы США не выдвигали неприемлемых для России условий по СНВ-3, а понимали важность и необходимость продления его действия».

СНВ-3 — седьмой в серии договоров между СССР/Россией и США об ограничениях стратегических ядерных вооружений. Первый договор был подписан в 1972 году.

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