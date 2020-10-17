Близкие журналистки Ирины Славиной опубликовали открытое письмо о ее гибели

Семья Ирины Славиной написала открытое письмо, в котором прокомментировали акт самосожжения журналистки. Текст письма был размещен в фейсбуке.

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Письмо написано мужем и детьми Славиной — Алексеем, Вячеславом и Маргаритой Мурахтаевыми. «Мы оцениваем самосожжение Ирины Славиной не столько как акт отчаяния, а как шаг, нацеленный на то, чтобы пробудить общество и привлечь внимание к той несправедливости, что происходит сегодня в нашей стране», — говорится в тексте.

Близкие главного редактора KozaPress отмечают, что долгое время на нее оказывалось системной давление в связи с ее позицией как журналиста и гражданина. По мнению членов семьи Славиной, ответственность за случившееся с ней несут лица, осуществлявшие это давление.

Авторы письма выразили благодарность друзьям Славиной, всем, кто помогал ей в работе, и поддерживал семью после того, как журналистки не стало. В письме неприемлемыми называются попытки манипулировать общественным мнением, распространять ложную информацию о состоянии Славиной, а также «замолчать вопросы, поставленные журналисткой ценой собственной жизни».

В письме также указано, что проект KozaPress, главным редактором которого была Славина, продолжит работать, а его команда приложит все усилия, чтобы соответствовать «высоким профессиональным и этическим стандартам, заданным Ириной Славиной».

Главный редактор издания KozaPress подожгла себя у здания ГУ МВД по Нижнему Новгороду 2 октября, оставив на своей странице в Facebook запись «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию». Накануне в ее квартире прошел обыск. «Забрали, что нашли — все флешки, мой ноутбук, ноутбук дочери, компьютер, телефоны — не только мой, но и мужа, — кучу блокнотов, на которых я черкала во время пресс-конференций. Я осталась без средств производства», — сказала Славина.

Обыски прошли в рамках расследования уголовного дела в отношении бизнесмена Михаила Иосилевича. По словам Славиной, силовики искали материалы «Открытой России». По словам исполнительного директора организации Андрея Пивоварова, Ирина Славина не имела никакого отношения к ним.

Две постоянные комиссии Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России, а также Профсоюз журналистов России и ряд СМИ потребовали расследовать причины, подтолкнувшие Славину к самосожжению.

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