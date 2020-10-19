В России во время сдачи ЕГЭ коронавирусом заразились более 400 учеников

Более 400 российских школьников заразились коронавирусом и попали в больницы во время сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщил РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев. По его словам, в ведомстве ожидали «худших показателей», а в 2021 году ЕГЭ также будет проведен в очном формате.

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В 2020-м учебном году основной период сдачи ЕГЭ был отложен на месяц из-за эпидемии коронавируса и прошел в июле и августе. В это время основная часть ограничений, связанных со вспышками COVID-19 в России, была снята.

Во время сдачи ЕГЭ школьники и абитуриенты ВУЗов должны были носить маски и протирать руки антибактериальным гелем. В Рособрнадзоре в июле призывали родителей учеников «не волноваться» по поводу мер безопасности и обещали организовать безопасные условия для сдачи экзаменов.

Резкий рост заболеваемости COVID-19 в России начался в октябре. Как сообщили власти в понедельник, 19 октября, за сутки в стране выявили почти 16 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки — антирекорд с начала эпидемии. За 24 часа от коронавируса скончались 179 человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин 19 октября заявил, что не видит необходимости в возвращении жестких мер для борьбы с эпидемией коронавируса, и отметил, что в мэрии отказались от идеи ввести комендантский час. Ограничение перемещений по столице городские власти называли «неприемлемым и невозможным».

Ранее комендантский час ввели в Париже и других крупных городах Франции. С 21 до 6 часов перемещаться по ним можно только в исключительных случаях. Как отметили в МВД Франции, ограничения сработали, и после девяти часов вечера улицы городов пустеют.

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