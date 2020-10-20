От 6 до 18 лет: апелляционный суд подтвердил приговоры фигурантам дела «Сети»

Сегодня апелляционный суд подтвердил приговор всем пензенским фигурантам дела «Сети». На фото: Одиночный пикет накануне приговора пензенского суда первой инстанции. Москва. 07.02.2020

Апелляционный военный суд в Пензе во вторник, 20 октября, оставил без изменений приговор семерым фигурантам дела «Сети».

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О судебном решении сообщает «Новая газета» со ссылкой на региональное издание 7×7.

Рассмотрение апелляционных жалоб семерых фигурантов дела «Сети» продолжалось полтора месяца. Все они требовали признать решение Приволжского военного суда незаконным и отменить приговор. Адвокаты осужденных указывали, в том числе, на то, что доказательства вины по делу были получены под пытками.

Напомним, в феврале нынешнего года Приволжский военный суд приговорил фигурантов дела к срокам заключения от 6 до 18 лет. Их признали виновными в организации или в участии в деятельности «террористического сообщества „Сеть“» (части 1 и 2 статьи 205.4 УК).

Фигурантам дела суд назначил ровно тот срок, который запрашивала прокуратура.

Дмитрию Пчелинцеву дали 18 лет колонии, Илье Шакурскому — 16 лет, Андрею Чернову — 14, Максиму Иванкину — 13, Михаилу Кулькову — 10, Василию Куксову — 9 лет и Арману Сагынбаеву — 6.

Подсудимые не признали вину.

Еще двое обвиняемых по делу «Сети» позднее, в июне, были осуждены в Петербурге.

Уголовное дело о террористическом сообществе «Сеть» ФСБ завела осенью 2017 года. По нему задержали 11 молодых людей — в Пензе и Санкт-Петербурге. Большинство обвиняемых — антифашисты и анархисты. По версии следствия, участники «Сети» готовили теракты во время президентских выборов и чемпионата мира по футболу в 2018 году, чтобы поднять мятеж. Защита утверждает, что обвинение не доказало наличие состава преступления.

Правозащитный центр «Мемориал» признал фигурантов дела политическими заключенными.

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