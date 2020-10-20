Умерла актриса Ирина Скобцева, народная артистка РСФСР

Умерла народная артистка РСФСР Ирина Скобцева, вдова Сергея Бондарчука. Среди фильмов, в которых она снималась, — «Я шагаю по Москве», «Война и мир», «Мэри Поппинс, до свидания!».

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О смерти Ирины Скобцевой сообщила кинокомпания Art Pictures, основанная сыном актрисы, режиссером Федором Бондарчуком.

Ирине Скобцевой было 93 года.

Она родилась 22 августа 1927 года в Туле. Окончила исторический факультет МГУ, затем поступила в Школу-студию МХАТ. Во время обучения познакомилась с режиссером Сергеем Бондарчуком, в 1959 году они поженились.

Актриса снялась более чем в 80 фильмах, среди которых — «Война и мир», «Они сражались за Родину», «Я шагаю по Москве», «Мэри Поппинс, до свидания!», «Тридцать три», «Тихий Дон».

В кино дебютировала в 1955 году в фильме Сергея Юткевича «Отелло» в роли Дездемоны. За эту свою дебютную роль в 1956 году получила звание «Мисс шарм Каннского кинофестиваля».

Состояла в труппе Театра-студии киноактёра. Вела актёрскую мастерскую во ВГИКе.

Звание народной артистки РСФСР получила в 1974 году — «за заслуги в области советского киноискусства».

Последняя роль — в 2016-м, в фильме «Опасные каникулы».

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