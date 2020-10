Эдвард Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России

Миграционные службы России выдали Эдварду Сноудену бессрочный вид на жительство. Об этом в четверг, 22 октября, сообщил адвокат Сноудена Анатолий Кучерена.

Реклама Читать далее

По словам Кучерены, которые приводит агентство «Интерфакс», бывший сотрудник агентства национальной безопасности (АНБ) США и ЦРУ Сноуден подал прошение о предоставлении ему вида на жительство еще в апреле, когда истекал срок действия выданного ему временного ВНЖ.

Эдвард Сноуден стал известен в 2013 году после того, как передал секретные материалы о работе американской разведки журналистам The Washington Post, The New York Times и других изданий. В США федеральные судебные власти обвинили его в шпионаже, в незаконном распространении секретной информации и краже государственного имущества. Сноуден бежал из США в Гонконг, откуда отправился в Россию, где получил политическое убежище, а после — вид на жительство.

В сентябре 2019 года в интервью радиостанции RTL Сноуден заявил, что «хотел бы получить политическое убежище во Франции», и посетовал, что «единственное место, где информатор из США может высказываться, — это Россия, не Европа». Сноуден напомнил, что в 2013 году уже просил убежище во Франции.

В сентябре 2020 года Эдвард Сноуден согласился выплатить американским властям более пяти миллионов долларов за публикацию секретных сведений в нарушение заключенного им контракта со спецслужбами. Об этом сообщал телеканал CNN со ссылкой на внутренние документы суда. По данным журналистов, речь шла о деньгах, которые Сноуден получил в качестве гонорара за автобиографию «Личное дело».

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться