В России впервые выявили более 17  тысяч заболевших COVID за сутки, во Франции — около 42 тысяч

В России 23 октября впервые выявили более 17 тысяч заболевших COVID-19 за сутки, во Франции — более 40 тысяч.

В России за последние сутки зафиксировали 17 340 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах страны. Это новый рекорд суточного прироста заболевших, сообщает в пятницу, 23 октября, оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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Предыдущий рекорд был зафиксирован тремя днями ранее — 20 октября в России выявили 16 319 случаев коронавируса.

Больше всего заболевших выявили в Москве: 5478 человек за сутки. Это наибольшее количество заражений с 11 мая. В Петербурге зарегистрировали 710 новых случаев, в Московской области — 472.

За минувшие сутки от последствий коронавируса умерли 283 пациента. Таким образом общее количество официальных жертв пандемии в России достигло 25 525 человек.

Во Франции накануне также объявили о новом рекорде суточного прироста заболевших. Впервые с начала эпидемии в стране выявили более 40 тысяч новых случаев: около 42 тысяч, сообщили 22 октября в местном Минздраве. Предыдущий рекорд был зафиксирован в минувшую субботу — тогда во Франции выявили 32 427 новых заражений.

За последние сутки, по данным на вечер 22 октября, во Франции от COVID скончались 162 человека. Общее число жертв пандемии составило 34 210 человек.

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