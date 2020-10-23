СК объявил приоритетной «природную» версию загрязнения Авачинского залива

Следственный комитет назвал приоритетной версию о природном загрязнении Авачинского залива на Камчатке — «в том числе в результате цветения фитопланктона». Об этом в пятницу, 23 октября, сообщается на сайте СК.

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Как указывают в СК, пробы донных отложений, воды и грунта показали, что экологическая катастрофа не могла произойти из-за мест захоронения вредных веществ. Ранее версию об утечке ядохимикатов с Козельского полигона называли в том числе местные власти.

Следствие установило, что не было утечек нефтепродуктов на судах, кораблях и подлодках ВМФ, заходивших в Авачинский залив. «Ранее выявленное превышение концентрации нефтяных углеводородов и фенола в морской воде не является критичным и наблюдается в акватории Авачинского залива с 1970 года», — отмечает ведомство.

Подчеркивается также, что в пробах воды, почвы и морских организмах не нашли тяжелых металлов. Не выявлено и признаков токсического отравления у людей, обратившихся за медицинской помощью.

«Все это подтверждает версию природного загрязнения, в том числе в результате цветения фитопланктона», — говорится в сообщении.

Дело о массовой гибели донных обитателей в Авачинском заливе расследуется по статьям о нарушении правил обращения экологически опасных веществ (ч. 2 ст. 247 УК РФ) и о загрязнении морской среды (ч. 2 ст. 252 УК РФ).

На Камчатке продолжает работать и команда «Гринпис», которой пока не удалось установить причины гибели морских животных. Недавно в «Гринпис» сообщили, что от экологического бедствия пострадала значительная часть объекта мирового наследия ЮНЕСКО «Вулканы Камчатки». Экспедиция «Гринпис» и Кроноцкого заповедника обнаружила множество погибших морских животных в районе острова Уташуд, акватории Южно-Камчатского федерального заказника и на западном побережье в районе поселка Озерновский.

Ранее версию представители РАН, Дальневосточного федерального университета и МГУ выдвинули версию о т.н. «красном приливе» — цветение морской воды из-за вспышки численности различных планктонных организмов. Чаще всего речь идет о ядовитых микроводорослях, из-за скопления которых вода может приобретать красный оттенок (отсюда и название явления — «красный прилив»).

Член экспертной группы, собранной Русским географическим обществом, начальник водолазной службы Беломорской биологической станции МГУ Александр Семенов в интервью RFI указывал, что «красные приливы» на Камчатке случались и раньше. По его словам, гибель донных организмов могли вызвать не только токсины от микроводорослей, но и снижение уровня кислорода в воде из-за скопления этих микроводорослей. Кислородного голодания «не может выдержать ни один организм, кроме тех, у кого есть хорошие ножки и плавники. Поэтому мертвой рыбы сильно меньше. А животных, которые ползают медленно или которые прикреплены (к камням) — их погибло гораздо больше», — пояснял эксперт.

Однако биогенная версия убеждает не всех. Свои сомнения в интервью RFI высказывал доктор биологических наук, главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН Владимир Раков. По его словам, цветение воды не могло стать причиной массовой гибели самых разных донных организмов. А «красные приливы» обычно наблюдают в бухтах с теплой и спокойной водой, но не в открытой части моря, с холодной водой и большими приливами, как в Авачинском заливе.

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