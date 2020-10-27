В России ввели всеобщий масочный режим

За последние 24 часа жертвами коронавирусной инфекции в России стали 320 человек — это абсолютный максимум с начала эпидемии.

На территории России ввели всеобщий масочный режим. Как говорится в постановлении Роспотребнадзора, начиная со среды, 28 октября, из-за эпидемии коронавирусной инфекции ношение маски станет обязательным в местах массового пребывания людей, общественном транспорте, на парковках и в такси.

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В ведомстве также рекомендовали губернаторам запретить работу ресторанов, кафе и развлекательных заведений с 23 до 6 часов утра. Однако эта мера пока не является обязательной для всех регионов, и ее выполнение остается на усмотрение региональных властей.

Ранее масочный режим уже действовал в некоторых городах России, в том числе в Москве. Там ношение масок и перчаток является обязательным в общественном транспорте. В ночных клубах с 19 октября ввели регистрацию по QR-коду, но ограничивать их работу не стали.

Российские власти объявили о новых мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией на фоне рекордной суточной смертности от последствий COVID-19. За 24 часа жертвами коронавируса в стране стали 320 человек — это абсолютный максимум с начала эпидемии. Больше всего умерших зафиксировали в Москве (61 человек) и Санкт-Петербурге (47).

За последние 24 часа в России выявили 16 550 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Согласно официальным данным, в Москве в больницах на искусственной вентиляции легких находятся 304 человека.

Накануне врачи Кургана попросили Владимира Путина прислать в город военных медиков. Они заявили о «неконтролируемой» эпидемии, из-за которой местную систему здравоохранения настиг «полный коллапс». По словам медиков, региональные власти занизили статистику по COVID-19 и замалчивали проблему, а больные вынуждены ждать приезда бригад скорой помощи сутками.

«Даже итальянская Ломбардия в свою худшую пору в сравнении с Курганской областью просто сказка», — приводит Русская службы Би-би-си обращение врачей из Кургана.

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