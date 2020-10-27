Российские фонды заявили о катастрофической нехватке лекарств для больных раком

Российские благотворительные фонды опубликовали открытое письмо, где говорится о катастрофической нехватке базовых лекарств для онкобольных — как взрослых, так и детей. Причиной дефицита они называют непродуманную политику импортозамещения и жесткое ценовое регулирование. Минздрав винит в случившемся пандемию коронавируса и уверяет, что держит ситуацию под контролем.

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Открытое письмо благотворителей подписали порядка 30 фондов и организаций, оказывающих помощь раковым больным. Среди них благотворительный фонд актера Константина Хабенского, фонды «Подари жизнь», «АдВита», «Энби», «Свет», «Русфонд», «Настенька», «Фонд борьбы с лейкемией» и другие. Обращение адресовано президенту России, спикерам обеих палат парламента, главе правительства, министру здравоохранения и другим высокопоставленным лицам.

Благотворители указывают, что в России сложилась «критическая нехватка 26 незаменимых противоопухолевых препаратов». Среди них винкристин, этопозид, даунорубицин, митоксантрон и другие.

Фонды в последние недели фиксируют значительный рост числа обращений родителей, чьи дети не могут начать или продолжить химиотерапию из-за отсутствия лекарств. Причем это не дорогие инновационные препараты, а «недорогие лекарства, которые уже десятки лет составляют основу лечения онкобольных», поясняет детский онколог-гематолог, главный внештатный специалист Минздрава России Александр Румянцев. Он подчеркивает: речь идет об излечимых болезнях, особенно у детей. Но без лекарств излечение невозможно.

Почему возникла нехватка лекарств для больных раком?

Авторы открытого письма объясняют, что в 2020 году в России резко сократилось производство препаратов для химиотерапии. К их качеству у медицинского сообщества и раньше были претензии, но сейчас речь идет о «полном отсутствии целого ряда препаратов».

По данным аналитической компании RNC Pharma, за первые восемь месяцев 2020 года в 20 раз упало производство этопозида по сравнению с 2019 годом. Благотворительные фонды, проанализировавшие данные о госзакупках, выяснили, что более 75% заявок больниц на закупку этого противоопухолевого препарата остались без ответа: поставщиков не нашлось. Производство винкристина и метотрексата упало в четыре и два раза соответственно. Все эти препараты используются при химиотерапии у взрослых и детей.

Ситуация усугубилась в сентябре, когда «Верофарм» — один из ключевых российских производителей лекарств для онкобольных — отозвал из обращения более ста серийных партий важнейших противоопухолевых лекарств (в том числе из-за обнаружения примесей).

В письме говорится, что главными причинами нынешнего «коллапса» стали несовершенство госрегулирования фармацевтического рынка и правила формирования цен на лекарства. Специалисты отдельно указывают на закон «третий лишний» при госзакупке лекарств. Речь идет о постановлении правительства № 1289 от 30 ноября 2015 года, которое было введено в рамках политики импортозамещения. Суть принципа «третий лишний» сводится к тому, что, если в тендере участвуют минимум два отечественных производителя жизненно важных лекарств, заявки иностранных компаний отклоняются.

«Это протекционистское правило, которое позволяет российским производителям выигрывать конкурсы с любой ценой. Это приводит к тому, что у российских производителей цена сильно выше при закупке, чем у западных, — раза в два-три — но они выигрывают аукционы», — объясняет в интервью RFI Илья Фоминцев, директор фонда медицинских решений «Не напрасно». Его фонд открыл в Петербурге онкологическую клинику «Луч».

«Вы набиваете кошельки собственников российских фармкомпаний, что действительно идет на развитие. Но в основном это кончается тем, что они покупают на эти деньги недвижимость на Западе. У российских фармпроизводитетей огромные доходы в условиях по сути отсутствия конкуренции. Вдумайтесь — отсутствие конкуренции на фармрынке. Это как наркотиками торговать. Вы Пабло Эскобар, а у вас даже полиции нет», — говорит Илья Фоминцев.

По его словам, причин исчезновения лекарств в России множество. «Это полная дискоординация всей системы здравоохранения. В условиях экономического давления, ковида и всего остального она становится совсем заметной», — говорит директор фонда «Не напрасно». Помимо чрезмерной зарегулироанности рынка и «безумного протекционизма» он отмечает провалы в управлении, коррупцию в сфере регистрации препаратов, проблемы в экономике, делающие невыгодным производство некоторых лекарств.

Онколог Алексей Масчан в интервью «Коммерсанту» соглашается, что одной из главных причин кризиса стала ставка на «продавливание приоритета отечественной фармы», основанная на «ура-патриотизме», «без понимания, что российские производители не могут произвести нужного количества препаратов».

Член правления благотворительного фонда «АдВита» Елена Грачева указывает, что основные решения о рынке лекарств принимают Минпромторг и ФАС, в приоритете у которых «экономические (безусловно, очень важные), а не медицинские цели и задачи». «У них нет задачи вылечить людей, а есть задачи „поднять отечественную фарму“ и „побороться с коррупцией“», — отметила Грачева в интервью «Коммерсанту».

Что предлагают авторы открытого письма?

На фоне нынешнего кризиса благотворители предлагают срочно закупить и распределить по клиникам дефицитные препараты для онкобольных. Правило «третий лишний» они призывают отменить, когда речь идет о лекарствах для больных раком. В конце сентября 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин отменил принцип «третий лишний» при закупках ныне дефицитных противоопухолевых винкристина и карбоплатина. Но благотворительные фонды считают это решение недостаточным и запоздалым. Онколог Алексей Масчан считает, что даже отмена принципа «третий лишний» не исправит ситуацию, так как зарубежные компании уже ушли с российского рынка.

Кроме того, специалисты считают нужным пересмотреть правила формирования минимальной начальной цены контракта. А также создать систему контроля и быстрого реагирования, чтобы избежать перебоев в будущем.

«Если же срочные действия не будут предприняты, возникшая нехватка лекарств уже в самое ближайшее время приведет к гибели тысяч людей и отбросит российскую онкологию на десятилетия назад», — опасаются благотворительные фонды.

Что ответили в Минздраве?

В Минздраве уверяют, что держат ситуацию под контролем и собирают информацию о потребностях регионов «для оперативной поставки в наиболее проблемные субъекты».

Ведомство при этом заявило, что значительное влияние на нехватку препаратов для онкобольных оказала пандемия коронавируса, из-за которой выросли цены на фармсубстанции.

«В целях недопущения дефицита лекарственных препаратов в будущем» Минздрав разработал документ, предусматривающий увеличение предельной отпускной цены на противоопухолевые препараты. Таким образом, ведомство признает, что дефицит образуется из-за слишком низкой зарегистрированной отпускной цены. Пока проект проходит межведомственное согласование, указали в Минздраве РИА Новости.

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