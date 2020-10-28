В России зафиксировали рекорд суточной смертности от COVID-19 второй день подряд

В России второй день подряд зафиксировали рекордное число жертв коронавирусной инфекции. За сутки в стране от последствий COVID-19 погибли 346 человек — на 26 больше, чем накануне. За 24 часа власти выявили 16 202 новых случая заражения коронавирусом.

Реклама Читать далее

Согласно данным оперативного штаба, больше всего летальных исходов коронавирусной инфекции зафиксировали в Москве — 75 человек. Это стало худшим показателем с начала июня, а всего в столице от COVID-19 cкончались более 6500 человек. В Санкт-Петербурге число жертв коронавирусной инфекции за сутки составило 57 (47 накануне). Рост смертности от коронавируса фиксируют и в других регионах.

По официальным данным, общее число заразившихся коронавирусом в России превысило полтора миллиона человек. При этом в Роспотребнадзоре заявили, что не планируют «тотально» закрывать бизнес в Москве, а ведомство ограничится лишь точечными проверками. Власти города пока также не сообщали о введении строгих карантинных мер, аналогичных весенним.

В мире диагноз COVID-19, согласно статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), поставили 2,8 млн человек, а прирост новых случаев за последнюю неделю стал рекордным.

В ВОЗ подчеркнули, что самые крупные вспышки коронавирусной инфекции в последнее время фиксируют в европейском регионе, в том числе в Великобритании, России и Италии. Во Франции в среду могут ввести новые ограничения, связанные с COVID-19. По данным СМИ, в Елисейском дворце рассматривают возможность нового карантина на всей территории страны.

В Китае, где началась пандемия, с начала осени фиксируют лишь десятки новых случаев за сутки.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться