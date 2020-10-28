«Главы субъектов не могут заниматься внешней политикой» — Песков о выпаде Кадырова против Макрона

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что главы субъектов России «не могут заниматься внешней политикой». Так он отреагировал на жесткие заявления главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес президента Франции Эмманюэля Макрона.

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«Главы субъектов не могут заниматься внешней политикой. Тем более не формируют ее. Поэтому ориентироваться нужно на линию президента, который формирует внешнюю политику», — цитирует Дмитрия Пескова «Маяк».

Рамзан Кадыров после комментария Дмитрий Пескова написал, что свое мнение в адрес французских властей он высказал «как мусульманин, а не как политик». По его словам, ответ Дмитрия Пескова «получился бы более объективным», если бы пресс-секретарь президента «принял к сведению этот момент».

«Я согласен с Дмитрием Сергеевичем и прекрасно знаю, что главы субъектов не формируют внешнюю политику. Кем регулируются внешние и внутренние отношения в стране разбираюсь отлично, и мне объяснять на эту тему ничего не надо», — добавил глава Чеченской Республики.

Кадыров добавил, что готов «еще тысячу раз» повторить свои слова в адрес президента Франции. «За эту позицию, если надо, я готов оставить должность, пострадать или отдать жизнь», — написал он.

Ранее у себя в телеграме Рамзан Кадыров заявил, что президент Франции Эмманюэль Макрон «в сто крат хуже» Абдулаха Анзорова, убившего учителя под Парижем. «Ты можешь смело называть себя лидером и вдохновителем терроризма в своей стране», — написал Кадыров. По его мнению, поддерживая публикацию карикатур, Эмманюэль Макрон «завуалированно призывает мусульман совершать преступления». Кадыров также заявил, что учитель Самюэль Пати, убитый под Парижем, «неустанно шел к такому итогу, вызывающе провоцируя учащихся».

Пресс-служба Кремля сообщала, что президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном выразил соболезнования в связи с «варварским убийством французского учителя». «В этом контексте подтверждена обоюдная заинтересованность в активизации совместных усилий по борьбе с терроризмом и распространением экстремистской идеологии», — говорится в отчете по итогам телефонного разговора на сайте Кремля.

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