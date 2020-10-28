Госдума утвердила приоритет Конституции над международным правом

По мнению экспертов, приоритет Конституции над международным правом, утвержденный депутатами, может осложнить выполнение решений ЕСПЧ на территории страны

Государственная дума приняла в окончательном третьем чтении закон, закрепляющий приоритет Конституции над международным правом. Согласно изменениям, которые будут внесены в закон «О безопасности», решения, принятые на основании международных договоров и противоречащие Основному закону страны, не подлежат исполнению на территории России.

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Законопроект, утверждающий приоритет Конституции над международным правом, был внесен президентом России Владимиром Путиным в конце сентября наряду с еще семью документами. Тексты новых законов позволяют утвердить поправки, внесенные в Конституцию после голосования.

Как пишет газета «Коммерсантъ», установление приоритета Конституции над международными договорами может усложнить исполнение решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) на территории России.

Депутаты также одобрили ряд других изменений в законодательстве, связанных с поправками к Конституции. Председателю Совета безопасности Дмитрию Медведеву и другим членам Совбеза запретили иметь счета за рубежом, а сотрудникам ФСБ теперь нельзя иметь вид на жительство в другой стране, если это не обусловлено исполнением служебных задач.

Накануне Государственная дума приняла закон, запрещающий членам Конституционного суда публиковать особое мнение. Члены КС смогут излагать собственную точку зрения, отличную от принятой официально, во внутренних документах, однако больше не будут иметь права обнародовать ее.

Голосование по поправкам к Конституции в России прошло с 25 июня по 1 июля. Согласно официальным данным, изменения, внесенные в Основной закон, поддержали почти 78% избирателей. Правозащитники рассказали о нарушениях, в том числе вбросах бюллетеней.

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