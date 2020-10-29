В Москве несколько десятков человек вышли на акцию протеста к посольству Франции

Около полудня в четверг, 29 октября, у здания посольства Франции на Якиманке несколько десятков человек вышли на акцию протеста против публикации карикатур на пророка Мухаммеда, сообщает «Эхо Москвы».

Реклама Читать далее

Один из протестующих сказал журналисту «Эха», что участники акции — мусульмане, глубого оскорбленные новой публикацией карикатур Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда. По его словам, участники акции выступают против политики французских властей, которые поддерживают свободу на карикатуры.

«Скорбно, когда нашего пророка оскорбляют, защищая какую-то там свободу слова, мы этого не потерпим», — сказал «МБХ медиа» один из участников митинга, приехавший из Чечни.

Сообщается, что протестующие держали в руках плакаты с перечеркнутой надписью Charlie Hebdo и выкрикивали «Аллаху акбар».

Как отмечает ТАСС, на месте дежурят дополнительные наряды полиции, которые не препятствует проведению протестных пикетов. Как пишет агентство, обстановка спокойная.

Тем временем, как сообщили в Кремле, президент России Владимир Путин направил президенту Франции Эмманюэлю Макрону телеграмму с соболезнованиями в связи с терактом в базилике Нотр-Дам в Ницце. «Мы в очередной раз убедились, что террористам абсолютно чужды понятия человеческой морали», — говорится в телеграмме. Владимир Путин также подтвердил готовность России к сотрудничеству с Францией и другими странами в контртеррористической деятельности.

29 октября мужчина с ножом напал на людей в базилике Нотр-Дам в Ницце, в результате чего были убиты по меньше мере трое человек. В Авиньоне неизвестный с ножом попытался напасть на полицейских с криками «Аллаху Акбар». Он был застрелен полицией. В этот же день было совершено нападение на охранника французского консульства в Джидде (Саудовская Аравия).

Антифранцузские демонстрации вспыхнули в ряде стран Ближнего Востока в связи с заявлениями Эмманюэля Макрона о поддержке свободы на карикатуры. Об этом президент Франции сказал на церемонии прощания с учителем Самюэлем Пати, убитым под Парижем. Незадолго до этого Самюэль Пати показывал на уроке, посвященном свободе слова и ее границам, карикатуры на пророка Мухаммеда из Charlie Hebdo.

Во французском законодательстве, согласно принципам светского государства и секуляризма, нет понятий богохульства или оскорбления чувств верующих.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться