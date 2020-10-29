Путин пообещал не вводить карантин и провести массовую вакцинацию до конца года

Владимир Путин пообещал массовую вакцинацию уже до конца года. 29.10.2020

Президент России Владимир Путин заявил в четверг, 29 октября, о том, что в стране не планируется вводить всеобщий карантин в связи с коронавирусом. Напомним, ранее решение ввести локдаун приняли власти нескольких европейских стран, в том числе, Франции. При этом, если французский президент накануне осторожно предположил, что вакцина от COVID-19 может быть готова к лету, то президент России сегодня заверил граждан в том, что массовая вакцинация может пройти уже до нового года.

Реклама Читать далее

Выступая на инвестиционном форуме «Россия зовет!», Путин заверил, что российские власти знают, как нужно действовать, несмотря на постоянный рост числа заболевших коронавирусом в стране в последние дни.

«Мы четко понимаем, как нужно действовать, и потому не планируем вводить тотальные ограничительные меры, запускать так называемый общенациональный локдаун, когда экономика, работа бизнеса фактически полностью останавливаются», — цитирует Путина газета «Коммерсант».

Он также заверил, что принятые ранее меры оказались «достаточно эффективными»: их введение помогло «смягчить спад» в экономике, однако риски еще остаются. Кроме того, Путин выразил надежду на то, что к концу года в стране начнется «массовая вакцинация» от коронавируса.

Президент в то же время заявил, что «в случае объективной необходимости» в отдельных регионах могут приниматься «оправданные, точеные решения», которые помогут предотвратить распространение COVID-19 и остановку предприятий.

29 октября в России зафиксировали два «рекорда» по COVID-19: наибольшее количество новых выявленных случаев за сутки (17 717) и наибольшее количество умерших от коронавируса за сутки (366 человек). Причем максимум по количеству умерших регистрируется третий день подряд, пишет РБК.

Напомним, накануне президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о введении на всей территории страны всеобщего карантина с 30 октября минимум до 1 декабря.

Макрон уточнил, что после того, как буден пройден пик второй волны эпидемии, во Франции будет новая стратегия тестирования и отслеживания контактировавших с зараженными. Это, по словам президента, должно позволить стране «продержаться до вакцины», которая, «по данным ученых», будет готова к лету.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться