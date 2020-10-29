Фигуранта дела «Нового величия» Павла Ребровского приговорили к 6 годам колонии

Фигуранта дела «Нового величия» Павла Ребровского признали виновным в организации экстремистского сообщества и приговорили к шести годам колонии. Об этом стало известно в четверг, 29 октября.

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Ребровского обвиняли в создании и участии в экстремистской организации. Прокуратура требовала приговорить его к семи годам лишения свободы. Люблинский суд Москвы признал Ребровского виновным лишь в организации экстремистского сообщества и постановил отправить его в заключение на шесть лет.

В 2019 году Павел Ребровский пошел на сделку со следствием и дал признательные показания в обмен на смягчение приговора. Тогда суд приговорил его к 2,5 годам лишения свободы, и Ребровский отказался от показаний, так как, по его словам, следователи обещали ему в обмен на признание вины условный срок, а не реальный. Дело было направлено на повторное рассмотрение.

В августе Люблинский суд признал других фигурантов дела «Нового величия» виновными по делу об экстремизме. Трем обвиняемым прокурор запросил реальные сроки, четверым — условные. Руслана Костыленкова, которого обвинение считает лидером «Нового величия», прокуратура попросила приговорить к семи с половиной годам колонии. Петра Карамзина — к шести с половиной. Вячеслава Крюкова — к шести годам заключения. Еще четырем подследственным сторона обвинения запросила условное наказание. По шесть с половиной лет условно для Максима Рощина и Дмитрия Полетаева, пять лет для Марии Дубовик и четыре года условно для Анны Павликовой. Несколько фигурантов дела «Нового величия» подали апелляционные жалобы на приговор.

Десятерых активистов движения «Новое величие», включая несовершеннолетнюю на тот момент Анну Павликову, задержали в марте 2018 года. По версии следствия, участники движения планировали свергнуть конституционный строй и установить в России временное правительство. Их обвинили в создании экстремистского сообщества и участии в нем. Защитники активистов утверждают, что «Новое величие» было создано по инициативе оперативника МВД России.

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