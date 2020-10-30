В Москве у здания посольства Франции задержали участников акции против карикатур на пророка Мухаммеда

К зданию посольства Франции в Москве второй день подряд выходят мусульмане с пикетами против карикатур на пророка Мухаммеда. 30 октября акция была разогнана полицией.

Возле здания посольства Франции задержали участников акции против карикатур на пророка Мухаммеда. Об этом сообщает корреспондент телеканала «Дождь». Противники карикатур выходят на антифранцузские акции к посольству уже второй день подряд. Они сожгли фотографию президента Эмманюэля Макрона.

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У посольства Франции в Москве протестующие сожгли фото Макрона. Несколько десятков человек вышли на пикет с плакатами и карикатурами на французского президента. Им противостоят полиция и ОМОН



Фото: Денис Каминев / Дождь pic.twitter.com/xVO72GJvID — Дождь (@tvrain) October 30, 2020

По данным «Дождя», полиция задержала порядка семи-восьми человек. Сотрудники правопорядка действуют жестко.

У посольства Франции задерживают мусульман, которые вышли на пикет. Наш корреспондент передает, что задерживают довольно жестко, бьют, в том числе, по голове



Фото: Денис Каминев / Дождьhttps://t.co/Htuim1GX6K pic.twitter.com/7Rngc72sNO — Дождь (@tvrain) October 30, 2020

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на префектуру Центрального административного округа (ЦАО) Москвы, акция не была согласована. Накануне аналогичную акцию полиция разгонять не стала.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе дипмиссии 30 октября, посольство Франции обратилось к российским властям с просьбой усилить меры безопасности во всех своих представительствах на территории РФ.

«Мы проинформировали российские власти, наших российских партнеров о возросшей угрозе французским интересам после митингов перед посольствами Франции и нападения в Джидде. Мы обратились к ним с просьбой об усилении защитных мер для всех французских представительств», — цитирует агентство слова представителя посольства.

Антифранцузские митинги и призывы к бойкоту французских товаров начались в странах Ближнего Востока неделю назад — после заявления Эмманюэля Макрона о том, что Франция не откажется от карикатур.

Об этом французский лидер сказал на церемонии прощания с учителем Самюэлем Пати. 16 октября учитель истории и географии был обезглавлен в городе Конфлан-Сент-Онорин уроженцем Москвы Абдулахом Анзоровым. Незадолго до этого Самюэль Пати показывал на уроке, посвященном свободе слова и ее границам, карикатуры на пророка Мухаммеда из Charlie Hebdo.

В России с резкими выпадами против Макрона выступил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он заявил, что президент Франции «в сто крат хуже» Абдулаха Анзорова, убившего учителя под Парижем. По его мнению, поддерживая публикацию карикатур, Эмманюэль Макрон «завуалированно призывает мусульман совершать преступления». Кадыров также заявил, что учитель Самюэль Пати, убитый под Парижем, «неустанно шел к такому итогу, вызывающе провоцируя учащихся».

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