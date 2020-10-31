Посольство Франции в России попросило усилить охрану из-за поступающих угроз

Пятничную акцию у посольства Франции в Москве разоглала полиция, есть задержанные

Посольство Франции в Москве обратилось к российским властям с просьбой усилить охрану всех французских представительств в России из-за поступающих угроз. Об этом в субботу, 31 октября, сообщает «Комменсант» со ссылкой на посольство.

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«Мы глубоко обеспокоены этими угрозами, которые абсолютно недопустимы, и мы сообщили об этом российским властям, призывая их выступить с официальным осуждением», — сообщили в посольстве Франции.

Оно напомнило о возросшей террористической угрозе и недавнем нападении на охранника французского консульства в Джидде (Саудовская Аравия).

29 и 30 октября у посольства Франции в России прошли протестные акции, не согласованные с местными властями. Их участники представлялись мусульманами, оскорбленными рисунками в сатирическом издании «Шарли Эбдо» и заявлениями французских властей о поддержке свободы на карикатуры. Пятничную акцию у посольства Франции разогнала полиция.

Накануне в МИД Франции призвали французов к максимальной осторожности по всему миру. «Мы отправили сообщение о максимальной угрозе терактов всем нашим гражданам за границей, вне зависимости от места их нахождения, поскольку угроза повсюду», — заявил Жан-Ив Ле Дриан по итогам заседания совета безопасности.

Накануне глава Чечни Рамзан призвал протестующих не собираться у представительств Франции в России. По его словам, «от этого мало что изменится, но есть вероятность провокации». При этом ранее он называл президента Франции Эмманюэля Макрона «вдохновителем терроризма в своей стране». В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что главы субъектов не формируют внешнюю политику. Владимир Путин выражал соболезнования президенту Франции в связи с терактами в Конфлане и в Ницце.

Антифранцузские протесты, в частности на Ближнем Востоке, вызвали заявления французского президента Эмманюэля Макрона. После убийства учителя Самюэля Пати президент Франции поддержал свободу на карикатуры в рамках принципов светского государства и свободы слова.

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