Против директора «Фонда борьбы с коррупцией» возбудили уголовное дело

Против директора «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) Ивана Жданова возбудили уголовное дело. Об этом в четверг, 5 ноября, сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на московское управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП). В офисе ФБК и в студии «Навальный Live» прошли обыски.

Реклама Читать далее

Уголовное дело возбуждено в связи с неисполнением решения суда (часть 1 статьи 315 Уголовного кодекса России. Источник «РИА Новости» сообщил, что дело связано с невыплатой 29 млн рублей бизнесмену Евгению Пригожину, которого называют «поваром» Владимира Путина. По этой статье предусмотрено наказание до одного года лишения свободы.

Обыски в ФБК и студии «Навальный Live» связаны также с возбуждением уголовного дела, уточнили в ФССП. Как сообщается в твиттер-аккаунте ФБК, сотрудники ФССП пришли с обыском в помещения фонда около трех часов дня, заклеили камеры видеонаблюдения, изъяли оргтехнику, к обыскам не были допущены адвокаты фонда.

Сам Жданов сообщил, что не знает причину возбуждения уголовного дела, однако связывает это с предстоящими выборами в Госдуму, а также считает «местью за те профессиональные действия, которые команда ФБК делала во время отравления [Алексея] Навального», — написал директор фонда на своей странице в Инстаграме.

Ранее суд взыскал по 29,2 млн рублей с ФБК, а также с юриста фонда Любови Соболь и оппозиционера Алексея Навального в пользу компании «Московский школьник», которую связывают с Пригожиным. Суд посчитал, что видеоролики, в которых рассказывалось о некачественном школьном питании, опорочили репутацию компании. Ущерб оценили в 88 миллионов рублей.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться