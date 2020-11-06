Берлин и Москва снова обменялись вопросами об отравлении Навального

22 августа. Томск. После отравления Алексея Навального переправляют в аэропорт, откуда его в тот же день доставят на лечение в берлинскую клинику «Charité».

Генеральная прокуратура России сообщила, что получила «ответ компетентных органов ФРГ» на четыре запроса о правовой помощи, направленных в Германию после госпитализации Алексея Навального. Однако в Москве заявили, что «разъяснения по существу не даны». Минюст Германии также заявил в пятницу, 6 ноября, что не получил ответов по существу из Москвы.

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В Генпрокуратуре России сообщили, что ответ из Берлина содержал «обращения о предоставлении дополнительных разъяснений и информации по поводу проводимого в РФ расследования», при этом «до настоящего времени запросы Генеральной прокуратуры РФ остаются не исполненными», —рассказал официальный представитель ведомства Андрей Иванов. В Генпрокуратуре заявляют, что это мешает российскому расследованию и поэтому направили в Германию еще один запрос.

В свою очередь представитель министерства юстиции Германии Штефан Циммерманн сообщил агентству «Интерфакс», что Россия предоставила Германии не всю информацию по ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. «Чтобы мы начали предоставлять информацию, нужно, чтобы Россия открыла расследование», — сказал представитель немецкой стороны, добавив, что служебная переписка между Москвой и Берлином продолжается.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа, после вылета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, где его госпитализировали в реанимацию с признаками отравления. В Германии, куда политика транспортировали спустя три дня, заявили, что он был отравлен веществом из группы «Новичок». Эти выводы позже подтвердили эксперты Организации по запрещению химического оружия.

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