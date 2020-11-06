На Лубянке задержали акциониста Павла Крисевича в образе распятого Христа

Акционист Павел Крисевич в образе распятого Христа на Лубянке на акции в поддержку политзаключенных

Вечером в четверг, 5 ноября, московская полиция задержала акциониста Павла Крисевича около здания ФСБ на Лубянке. Крисевич с единомышленникам провели акцию в поддержку политзаключенных, сымитировав распятие Христа. Акционисту вменили статью о повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП), сообщает правозащитный проект «ОВД-Инфо».

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Вечером 5 ноября на Лубянской площади в Москве прошла акция в поддержку политзаключенных. Акционист Павел Крисевич сымитировал распятие Христа у здания ФСБ. Он стоял на табуретке, его руки были привязаны к деревянному кресту.

Как сообщает Znak.com, Крисевича «подожгли» другие активисты, одетые в плащи с надписью «ФСБ». Возле креста лежали горящие «тома уголовных дел». На одной из фотографий можно различить надписи на томах «Дело Бориса Немцова» и «Дело сестер Хачатурян».

Корреспондент «МБХ Медиа» отмечает, что активисты облили крест веществом, которое горит по 40 градуса и не причиняет вред человеку.

Акциониста задержали и увезли в отдел полиции «Китай-город», куда прибыл адвокат «ОВД-Инфо» Сергей Тельнов. Из отдела полиции Крисевича собирались отвезти в травмпункт, писал вчера правозащитный портал. Сообщается, что при задержании капитан полиции ударил акциониста одной из тяжелых «папок с материалами уголовных дел», которые горели рядом с «распятым» Крисевичем.

В Москве возле здания ФСБ задержали участника акции в поддержку политзаключенных в образе Иисуса Христаhttps://t.co/taIrKiJEOM



Фото: Георгий Марков / https://t.co/Vvxpo32VBD pic.twitter.com/eAzaWPifAa — Медиазона (@mediazzzona) November 5, 2020

Ему вменяют административную статью о повторном нарушении правил проведения митинга, по которой предусмотрено наказание вплоть до ареста на 30 суток.

Znak.com напоминает, что Крисевич известен и другими акциями. В августе этого года в Санкт-Петербурге он провел акцию в поддержку политзаключенных России и Беларуси. Он с помощью троса «повесился» на Троицком мосту, а затем спрыгнул в реку.

6 ноября у Крисевича должно состояться рассмотрение жалобы на штраф за акцию у Люблинского суда, которая состоялась 6 августа, когда был вынесен приговор по делу «Нового величия». Как сообщает «ОВД-Инфо», Павел Крисевич в полицейской форме тогда зачитал стихи, заявил «Здесь совершается самое настоящее жертвоприношение» и зарезал манекена. Полиция задержала его и других участников арт-группы «Мухомор черный — Михаил». Им вменили незаконное ношение формы и нарушение правил участия в акции. Крисевича оштрафовали за 10 тысяч рублей.

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